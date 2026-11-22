Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, bu kez şarkılarıyla değil sıra dışı beslenme alışkanlığıyla gündeme oturdu. Eşi Benny Blanco, katıldığı bir televizyon programında Gomez'in her gün bir kavanoz turşu tükettiğini itiraf etti. Ünlü yıldızın patlamış mısırla hazırladığı ve Türkiye'de de viral olan özel turşu tarifi ise yeniden sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

Müzik ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Meksika asıllı Amerikalı sanatçı Selena Gomez, bu kez sahne performansları ya da yeni projeleriyle değil, şaşırtıcı yeme alışkanlığıyla magazin gündeminin odağına yerleşti. 34 yaşındaki başarılı sanatçının çocukluk yıllarını geçirdiği Teksas döneminden bu yana turşuya karşı büyük bir tutku beslediği ve bu alışkanlığını yıllar boyunca kesintisiz sürdürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan ünlü yıldızın turşuyu adeta bir atıştırmalık gibi kavanoz kavanoz tüketmesi, hayranları arasında hem şaşkınlık hem de tebessüm yarattı.

Ünlü şarkıcının bu sıra dışı tutkusunu gün yüzüne çıkaran isim ise eşi Benny Blanco oldu. Jennifer Lopez'in sunduğu televizyon programına konuk olan Blanco, evlilik hayatlarına dair samimi açıklamalarda bulunurken eşinin vazgeçemediği bu alışkanlığı ilk kez açıkça dile getirdi. Program sırasında eşinin turşuya olan düşkünlüğünü anlatan ünlü yapımcı, "Eşim her gün bir kavanoz turşu yiyor. Ondan vazgeçmesine imkan yok" sözleriyle stüdyodakileri hayrete düşürdü. Jennifer Lopez'in dahi büyük bir şaşkınlıkla karşıladığı bu itiraf, kısa süre içerisinde uluslararası magazin basınının ve sosyal medya platformlarının en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Selena Gomez'in turşuya olan sevgisi yalnızca günlük tüketimle sınırlı kalmayarak özel günlerine bile damgasını vurdu. Ünlü şarkıcının bu tutkusunu çok iyi bilen eşi Benny Blanco, geçmişte Gomez için hazırladığı sürpriz doğum günü pastasında geleneksel süslemeler yerine kornişon turşulara yer vermişti. Sıra dışı görüntüsüyle hafızalara kazınan bu doğum günü pastası, paylaşıldığı dönemde dijital mecralarda milyonlarca etkileşim alarak viral olmuştu.

Turşuya olan hayranlığını mutfakta yeni lezzetler keşfetmeye dönüştüren başarılı sanatçı, kendine özgü bir tarif de geliştirmişti. Patlamış mısırın üzerine acı sos ekleyip karışımı turşu suyuna bulayarak tüketen Gomez'in bu ilginç atıştırmalık tarifi, kısa sürede sınırları aşarak Türkiye'de de viral olmuş ve pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından denenerek paylaşılmıştı. Eşi Benny Blanco'nun son itiraflarının ardından ünlü yıldızın hem bu meşhur tarifi hem de durdurulamayan turşu sevgisi, sosyal medyada yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı.