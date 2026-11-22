Çeşme'de sit alanında yer alan taşınmazına izinsiz eklemeler yaptığı öne sürülen şarkıcı Emre Altuğ hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çeşme Belediyesi'nin suç duyurusu ve yıkım işleminin ardından savcılık iddianamesi hazırlanırken, Altuğ belediyenin yetki alanı ve usulsüz tebligat gerekçeleriyle encümen kararının iptali için dava açtığını savundu.

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ hakkında İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan sit alanındaki taşınmazına izinsiz yapılaşma yaptığı iddiasıyla yargı süreci başladı. Çeşme Belediyesi'nin tespitleri ve suç duyurusunun ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Altuğ için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çeşme Belediyesi Hangi Yapıları Tespit Etti ve Dava Nasıl Açıldı?

Belediye ekiplerinin Çeşme Musalla Mahallesi'ndeki taşınmazda yaptığı incelemelerde; havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapılar inşa edildiği belirlendi. Taşınmazın koruma statüsündeki sit alanında bulunması nedeniyle söz konusu yapıların izin alınmadan ve ruhsatsız biçimde yapıldığı öne sürüldü.

Belediyenin savcılığa sunduğu dilekçede, tespit edilen aykırılıkların tanınan süre içinde giderilmediği ve devamında yıkım işlemi uygulandığı aktarıldı. Soruşturmayı tamamlayan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Altuğ hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ile "imar kirliliğine neden olmak" suçlamalarıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Emre Altuğ'dan İptal Davası ve Savunma Detayları

Dava dosyasına yansıyan ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Emre Altuğ, encümen kararının kendisine usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürdü. Durumdan haberdar olur olmaz kararın iptali için dava açtığını belirten Altuğ, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrendikten sonra, encümen kararının iptali için dava açtım. Sit alanında kalan bir bölge için yapılaşmaya ilişkin izinleri vermeye belediye yetkili değildir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı alınmış ve bu görüşte yapılaşma açısından bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Suç unsurları oluştuğundan söz edilemez."

Sit alanlarındaki koruma mevzuatı, kurum görüşleri ve tebligat süreçlerine ilişkin hukuki tartışmaların sürdüğü dosyada, önümüzdeki yargılamada tarafların sunacağı belge ve bilirkişi değerlendirmeleri belirleyici olacak.