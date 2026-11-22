Dizi setinde başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüşen Eylül Tumbar ile Enes Koçak cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkilinin sosyal medya hesabında birbirini takipten çıkması ayrılık iddialarını gündeme taşırken, hayranlar gözlerini iki oyuncudan gelecek olası açıklamaya çevirdi.

Magazin ve televizyon dünyasının yakından takip ettiği genç oyunculardan Eylül Tumbar ve Enes Koçak, sosyal medyada ortaya çıkan bir detayla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Set ortamında başlayan yakınlıkları zamanla aşka dönüşen ikilinin ilişkisine dair son gelişmeler, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. İkilinin Instagram'da birbirlerini takipten çıktığının fark edilmesi, kulislerde ve sosyal platformlarda "Eylül Tumbar ile Enes Koçak yollarını mı ayırdı?" sorularını beraberinde getirdi.

Instagram Hamlesi Ayrılık İddialarını Nasıl Tetikledi?

Bir süredir birlikte anılan ve ilişkileriyle magazin gündeminde sık sık yer alan Eylül Tumbar ve Enes Koçak'ın sosyal medya hesaplarındaki karşılıklı takipten çıkma hamlesi, hayranların gözünden kaçmadı. Dijital çağda ünlü isimlerin sosyal medya etkileşimlerindeki ani değişimlerin çoğu zaman ilişki durumlarına dair ipucu olarak yorumlanması nedeniyle bu adım, ikilinin ayrıldığı yönündeki söylentileri hızla büyüttü.

Şu ana kadar taraflardan ayrılık iddialarını doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir paylaşım yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları çiftin paylaşımlarını ve birbirlerine dair detayları yakından incelemeyi sürdürüyor.

Eylül Tumbar Kimdir?

Genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, geniş kitlelerce "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde hayat verdiği Bambi karakteriyle tanındı. Ardından farklı dizi projelerinde de yer alarak ekran kariyerini sürdürdü.

Enes Koçak Kimdir?

Modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle tanınan Enes Koçak ise 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu; aslen Sivaslıdır. 2022 yılında düzenlenen Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında erkekler kategorisinde birincilik elde eden Koçak, yarışma başarısının ardından dizi projelerinde rol alarak oyunculuk alanında da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

Gözler İkiliden Gelecek Açıklamada

Setten başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle birlikte takipçilerinin yakından izlediği Eylül Tumbar ve Enes Koçak ikilisinin Instagram hamlesi, magazin gündeminin sıcak başlıkları arasında yerini koruyor. İki oyuncunun ilişkilerine dair söylentiler karşısında sessizliğini koruyup korumayacağı ve önümüzdeki günlerde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.