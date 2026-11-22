Dijital dünyanın en büyük fenomeni haline gelen ABD'li içerik üreticisi ve iş insanı MrBeast, YouTube'da 527 milyon aboneyi aşarak kırılması güç rekorlara imza atmaya devam ediyor. Devasa para ödüllü yarışmaları ve küresel yardım projeleriyle tanınan ünlü ismin gerçek adı, yaşı ve milyar dolarlık servetinin arka planı merak ediliyor.

Video paylaşım platformu YouTube'da devasa prodüksiyonlu yarışmaları, sınırları zorlayan meydan okumaları ve milyonlarca dolarlık bağış kampanyalarıyla küresel bir fenomene dönüşen MrBeast, dijital medya tarihinin en etkili figürleri arasında zirvede yer alıyor. Bugün itibarıyla ana kanalında 527 milyon aboneyi ve 147 milyar toplam izlenmeyi geride bırakarak platformun açık ara en çok takip edilen ismi konumuna yükselen ünlü içerik üreticisi, sadece videolarıyla değil kurduğu devasa ticari imparatorlukla da gündemden düşmüyor.

Kamuoyunda MrBeast lakabıyla tanınan ünlü ismin gerçek adı James Stephen "Jimmy" Donaldson'dır. 7 Mayıs 1998 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas eyaletinde dünyaya gelen Donaldson, 28 yaşındadır ve yaşamını Kuzey Karolina'da sürdürmektedir. 2016 yılında Greenville Hristiyan Akademisi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine başlayan genç girişimci, tüm enerjisini video üretimine ve dijital içerik dünyasına adamak amacıyla okulunu bırakma kararı almıştır. Geçmişte verdiği röportajlarda kronik bir rahatsızlık olan Crohn hastalığı ile mücadele ettiğini açıklayan Donaldson, buna rağmen yüksek tempolu çalışma disiplininden ödün vermemiştir.

Dijital yolculuğuna henüz 13 yaşındayken, 2012 yılında açtığı "MrBeast6000" adlı kanalla adım atan Jimmy Donaldson, uzun yıllar boyunca düşük izlenme sayılarıyla mücadele etti. Kariyerindeki asıl kırılma noktasını ise 2017 yılında yayınladığı ve tam "100.000'e kadar saydığı" maraton videosuyla yakaladı. Bu içeriğin viral hale gelmesinin ardından elde ettiği tüm reklam gelirlerini daha büyük prodüksiyonlara ve sokaktaki insanlara dağıttığı nakit ödüllere yatıran Donaldson, izleyici kitlesini kartopu gibi büyüttü. Özel jet hediyelerinden yüz binlerce dolarlık hayatta kalma oyunlarına, binlerce görme engelli bireyin ameliyat masraflarını karşılamaktan okyanus ve sahil temizliği kampanyalarına kadar pek çok ses getiren projeye imza attı.

Günümüzde yalnızca bir YouTuber olmanın çok ötesine geçen Jimmy Donaldson, kurduğu Beast Industries çatısı altında medya, gıda ve eğlence sektörlerinde dev yatırımlar yönetiyor. Çikolata markası Feastables ve Amazon Prime'da izlenme rekorları kıran Beast Games gibi projelerle ticari gücünü katlayan ünlü girişimcinin kişisel serveti 2,6 milyar dolar seviyelerinde tahmin ediliyor. Kazancının büyük bölümünü yeniden içerik üretimine ve yardım kuruluşu Beast Philanthropy faaliyetlerine aktaran MrBeast, modern çağın en başarılı dijital girişimcisi olarak gösteriliyor.