Tod platformunda yayınlanacak Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin oyuncu kadrosuna genç yetenek Berfin Ant da katıldı. Ant, dizide Rabia Soytürk'ün canlandırdığı Azra karakterinin menajeri Gaye rolüne hayat verecek. ARC Film imzalı yapımın okuma provası tamamlanırken, çekimler 15 Ekim'de başlayacak.

Tod platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin oyuncu kadrosuna genç yetenek Berfin Ant da dahil oldu. ARC Film imzası taşıyan yapımın okuma provası bugün gerçekleştirilirken, dizinin set çalışmaları 15 Ekim tarihinde başlayacak. Başrollerini Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı bu iddialı projede Ant, hikayenin gidişatını etkileyecek önemli bir karaktere hayat verecek.

Berfin Ant'ın Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisindeki Rolü

Berfin Ant, Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinde Gaye karakterini canlandıracak. Gaye, dizinin ana karakterlerinden Azra'nın menajeri olarak hikayede kilit bir rol üstlenecek. Ant'ın performansı, dizinin dinamiklerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Rabia Soytürk tarafından canlandırılan Azra karakterinin profesyonel yaşamındaki en yakın destekçisi ve sırdaşı olacak Gaye, izleyicilere Azra'nın dünyasına dair farklı perspektifler sunacak. Genç oyuncu Berfin Ant, bu rolle kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisinin Konusu ve Başrol Kadrosu

Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini üstlendiği Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisi, başarılı inşaat mühendisi Uygar ile kontrol düşkünü eşi Işıl'ın karmaşık ilişkisini merkeze alıyor. Dizinin sürükleyici hikayesi, aşk, güç ve entrika ekseninde gelişerek izleyicilere soluksuz anlar yaşatacak.

Dizinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil yer alıyor. Tolgahan Sayışman, Uygar karakterine; Pelin Akil, Işıl karakterine ve Rabia Soytürk ise Azra karakterine hayat veriyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, dramatik yapısıyla dikkat çeken bir yapım sunmayı vaat ediyor.

Dizinin Çekim Takvimi ve Yapım Detayları

ARC Film tarafından Tod platformu için hazırlanan Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisinin okuma provası başarıyla tamamlandı. Yönetmen Serdar Gözelekli'nin oturduğu yapımın çekimleri için geri sayım başladı. Dizi ekibi, 15 Ekim itibarıyla sete çıkarak izleyiciyle buluşacak bölümler için çalışmalara start verecek.