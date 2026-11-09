BİM, 13 ve 15 Kasım 2026 tarihlerinde satışa sunacağı yeni aktüel ürünlerini açıkladı. Televizyon, aksiyon kamerası, elektrikli ısıtıcı ve küçük ev aletlerinin yer aldığı katalogda farklı bütçelere yönelik seçenekler bulunuyor. Özellikle teknoloji ürünleri ve kışlık ihtiyaçlar için belirlenen fiyatlar dikkat çekiyor.

BİM'in kasım ayına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda yeni kampanya dönemi başlıyor. 13 Kasım Cuma ve 15 Kasım Pazar günleri satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, mutfak gereçleri, seyahat ürünleri ve çocuk oyuncakları bulunuyor.

Yeni katalogda özellikle büyük ekran televizyon, 360 derece çekim yapabilen aksiyon kamerası ve farklı özelliklere sahip elektrikli ısıtıcılar öne çıkıyor. Ev alışverişi yapmak isteyenler için küçük ev aletlerinde de çeşitli fiyat seçenekleri sunuluyor.

Kampanya kapsamındaki ürünlerin satış tarihleri farklılık gösterirken, bazı elektronik cihazların sınırlı stokla tüketicilere ulaştırılması planlanıyor.

BİM 15 Kasım Televizyon ve Kamera Fiyatları

BİM'in 15 Kasım kataloğunda TCL ve Insta360 markalı teknolojik ürünler yer alıyor. Televizyon ve kamera dışında ses sistemleri ile bilgisayar aksesuarları da satışa sunulacak.

Detaylar şu şekilde:

TCL 55 inç QLED Google TV: 27.900 TL

Insta360 X3 aksiyon kamerası: 16.990 TL

TCL 100 W soundbar: 4.500 TL

Logitech G203 mouse ve pad seti: 999 TL

Kablosuz kulaklık: 599 TL

10.000 mAh powerbank: 499 TL

Televizyon için 4 bin, aksiyon kamerası için ise 7 bin adetlik stok bilgisi paylaşıldı.

BİM Elektrikli Isıtıcı Fiyatları Belli Oldu

Kasım kataloğunda kış aylarına yönelik elektrikli ısıtıcı seçenekleri de bulunuyor. Fiyatlar ürünün modeline ve kullanım özelliklerine göre değişiyor.

Zenon Mini Quartz Isıtıcı: 749 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı: 799 TL

Kumtel Şömine Isıtıcı: 1.590 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı: 2.190 TL

Kumtel Fanlı Konvektör: 2.290 TL

Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör: 3.250 TL

Küçük Ev Aletleri ve Valizlerde Yeni Fiyatlar

Küçük ev aletleri arasında Heifer mini blender ve çay makinesi 1.990 TL, Fakir blender seti 2.790 TL, Kumtel mikrodalga fırın ise 2.690 TL fiyatla satışa çıkacak.

13 Kasım kataloğunda küçük boy valiz 999 TL, orta boy valiz 1.199 TL ve büyük boy valiz 1.399 TL olacak. Mutfak ürünlerinde ise 25 TL'den başlayan seçenekler bulunuyor.

15 Kasım'da oyuncak ve kitap çeşitleri de raflarda yerini alacak. TÜBİTAK ilk okuma kitapları 39 TL, Matchbox arabalar 119 TL ve Barbie Öğretmen Seti 899 TL fiyatla satışa sunulacak.

Kampanya ürünlerinin stok durumları mağazalara göre değişebilecek.