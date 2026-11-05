Oyun dünyasının dev yapımı Grand Theft Auto VI için Türkiye fiyatları PlayStation mağazasında resmen duyuruldu. 19 Kasım 2026 tarihinde çıkış yapacak oyunun standart ve Ultimate sürümleri ön siparişe açıldı. Oyun tutkunlarının merakla beklediği konsol destekleri, paket içerikleri, çıkış takvimi ve PC sürümüne dair tüm detaylar netleşti.

Oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) için beklenen fiyat açıklaması nihayet geldi. Rockstar Games tarafından geliştirilen efsane serinin yeni halkası, Türkiye’deki PlayStation dijital mağazasında resmi olarak ön siparişe açıldı. Paylaşılan listeleme detaylarına göre oyun iki farklı dijital sürüm seçeneğiyle oyuncuların beğenisine sunuluyor. Maceraya temel düzeyde giriş yapmak isteyenler için GTA 6 Standard Edition 3.999 TL etiketiyle yer alırken, ek içerik ve avantajlar sunan GTA 6 Ultimate Edition ise 4.999 TL tutarıyla ön siparişteki yerini aldı. İki paket arasında 1.000 TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor.

Dev Yapım Ne Zaman Çıkacak?

Yapımcı firma Rockstar Games, oyunseverlerin heyecanlı bekleyişine dair resmi takvimi duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda GTA 6’nın resmi çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe günü olarak teyit edildi. Yayınlanan son tanıtım videolarında da çıkış takviminde herhangi bir erteleme olmadığını vurgulayan geliştirici ekip, oyunu duyurulan tarihte eksiksiz bir şekilde küresel pazarda oyuncularla buluşturmayı hedefliyor.

Hangi Konsollarda Oynanabilecek? PC Sürümü Geliyor mu?

Yeni nesil grafik teknolojileriyle geliştirilen GTA 6, ilk etapta yalnızca yeni nesil konsollar için raflardaki yerini alacak. Rockstar Games’in resmi destek sayfasına ve mağaza detaylarına göre oyun şu platformlarda oynanabilecek:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Ayrıca PlayStation Türkiye mağazasındaki ürün sayfasında oyunun PS5 Pro Enhanced desteğine sahip olacağı ve bu sayede gelişmiş konsolda çok daha yüksek grafik performansı sunacağı belirtiliyor. Bilgisayar oyuncularını üzen haber ise platform duyurularında geldi. Şirket yetkilileri, GTA 6 PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Yapımın PC platformuna hangi tarihte geleceği belirsizliğini koruyor.

GTA 6 Ultimate Edition Paket İçeriği ve Erken Yükleme İmkânı

Standart sürüme kıyasla daha zengin bir içerik vaat eden Ultimate Edition, koleksiyoncu oyunculara özel avantajlar sunuyor. Paketi satın alan kullanıcılara özel Vintage Vice City Paketi, 1 aylık GTA+ üyeliği ve 7 günlük erken ön yükleme hakkı tanımlanıyor. Dijital ön sipariş veren oyuncular, oyunu 12 Kasım 2026 tarihinden itibaren cihazlarına indirmeye başlayabilecek. Ancak bu erken yükleme imkânının oyunu erken oynama hakkı vermediği, yalnızca çıkış günü sunuculardaki yoğunluğun önüne geçmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Vice City’ye Dönüş: Jason ve Lucia’nın Hikâyesi

Yeni oyun, serinin efsanevi haritalarından biri olan Leonida eyaletinde ve yenilenen ikonik Vice City şehrinde geçecek. Hikayenin merkezinde ise Jason ve Lucia adlı iki ana karakter yer alıyor. Ters giden devasa bir suç girişiminin ardından kendilerini eyalete yayılan karanlık bir suç komplosunun ortasında bulan ikilinin macerası, aksiyon dolu sahnelerle oyunculara aktarılacak.