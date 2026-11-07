Ormanda doğa yürüyüşü yaparken ormanlık alanda taşların arasına gizlenmiş 5 kilogramı aşan altın hazine bulan iki turist, devlete teslim ettikleri buluntu karşılığında servet değerinde ödül alacak. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu tahmin edilen 600'den fazla sikke ve mücevher müzede sergilenecek.

Doğa yürüyüşü sırasında yaşanan olağanüstü bir keşif dünya gündemine oturdu. Çekya'nın Královéhradecký bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan iki turist, ormanlık alanda taşların arasına ustalıkla gizlenmiş devasa bir tarihi hazineye ulaştı.

Ormanda Taşların Arasında Bulundu: İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalan 600 Altın Sikkenin Sırrı Çözülüyor

Toplam ağırlığı 5 kilogramı aşan ve içerisinde yaklaşık 600 altın sikke, mücevher ile özel eşyaların yer aldığı bu gizemli keşif ülkenin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Buldukları değerli eşyaları hiç tereddüt etmeden yetkili makamlara teslim eden dürüst turistler, devlet tarafından verilecek büyük bir ödülle onurlandırılacak.

Keşfin detayları ve tarihsel arka planı uzmanları bile şaşkına çevirdi. Şubat 2025'te Dvůr Králové nad Labem kenti yakınlarındaki Zvičina Tepesi'nin yamacında gerçekleşen olayda, altınların gizlendiği kutu taşların arasında fark edildi.

Olayı inceleyen Doğu Bohemya Müzesi nümismatik uzmanı Vojtěch Brádle, karşılaştığı manzaranın büyüleyiciliğini dile getirirken turistlerin dürüst davranışının takdire şayan olduğunu vurguladı. Uzmanların yaptığı ilk incelemelerde sikkelerin üzerindeki özel damgalar, hazinenin 1921 yılından sonra saklandığını ve İkinci Dünya Savaşı dönemine uzandığını ortaya koydu.

Yürüyüşte Hayatlarının Fırsatını Yakaladılar! Tarihi Hazinenin Detayları...

Tarihsel Arka Plan: Geçmişte Sudetler olarak bilinen bölgede saklanan hazinenin, Nazi zulmünden kaçmaya çalışan bir aile ya da bölgeden ayrılmak zorunda kalan Almanlar tarafından toprağa gömüldüğü tahmin ediliyor.

Restorasyon Çalışmaları: Metal restorasyon uzmanı Dominika Halamková öncülüğünde titizlikle temizlenen altın ve mücevherlerin konservasyon çalışmalarının birkaç ay süreceği açıklandı.

Müze Sergisi: Eserlerin temizlik ve koruma süreçleri tamamlandıktan sonra Doğu Bohemya Müzesi 'nde halkın ve tarih meraklılarının ziyaretine açılması planlanıyor.

Amatör Arayıcılar: Çekya genelinde metal dedektörleriyle arama yapan yaklaşık 50 bin amatör hazine avcısı bulunuyor ancak uzmanlar izinsiz ve bilinçsiz kazıların tarihi dokuya zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Dürüst Turistlere 11,7 Milyon Likalık Büyük Ödül Verilecek!

Tarihi hazineyi bulan iki şanslı ve dürüst turiste ödenecek miktar ise ülkedeki yasal mevzuatlar çerçevesinde netleşti. Královéhradecký Bölge Yönetimi, altının ağırlığı ve keşif günündeki piyasa değeri üzerinden yapılan hesaplama doğrultusunda iki kişiye toplam 11,7 milyon Çek korunası (yaklaşık 11,7 milyon lira) tutarında ödeme yapacak.

Bölge yetkilileri, yasalar gereği değerli metal buluntularının karşılığının eksiksiz şekilde ödendiğini belirtti. Tarih ve arkeoloji dünyasında büyük heyecan yaratan bu olay, hem dürüst vatandaşların ödüllendirilmesi hem de kayıp bir dönemin izlerinin gün ışığına çıkarılması bakımından örnek bir vaka olarak kayıtlara geçti.