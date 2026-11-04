Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde müfredatın sadeleştirileceğini ve sınav yöntemlerinin değişeceğini duyurdu. Yeni dönemde çoktan seçmeli testler yerine yazılı sınavlar ile araştırma projeleri öne çıkacak.

Yükseköğretim Kurulu, üniversite eğitiminde köklü bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 15 Temmuz Salonu bünyesinde gerçekleştirilen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde ders içeriklerinin sadeleştirileceğini ve ölçme değerlendirme sisteminin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.

Üniversitelerde Müfredat Sadeleşiyor ve Uygulama Artıyor

Lisans programlarında teorik ders yükünün hafifletilerek saha çalışmalarına ağırlık verileceğini belirten Prof. Dr. Erol Özvar, eğitimin temel amacının öğrencilere doğrudan yetkinlik kazandırmak olduğunu ifade etti. Yeni modelde öğrencilerin sınıfların dışına çıkarak araştırma projelerinde ve laboratuvar ortamlarında aktif yer alması hedefleniyor.

Üniversite eğitiminin sadece dört duvar arasında başlayıp biten bir süreç olamayacağını vurgulayan Özvar, hazırlanan reform planında öne çıkan temel ilkeleri şu şekilde sıraladı:

Ders sayılarının azaltılarak lisans müfredatlarının sadeleştirilmesi,

Laboratuvar, atölye ve işletme stajları gibi uygulamalı eğitimlerin artırılması,

Öğrencilerin bizzat araştırma projelerinde görev alarak deneyim kazanması,

Hata yaparak ve yeniden deneyerek öğrenme yönteminin teşvik edilmesi.

Çoktan Seçmeli Testler Yerine Yazılı Sınavlar Geliyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından planlanan düzenlemeyle üniversitelerdeki ölçme ve değerlendirme mekanizması baştan aşağı yenileniyor. Şıklı ve çoktan seçmeli sınav usulünün kademeli olarak azaltılması, bunun yerine öğrencilerin analiz ve ifade becerilerini geliştiren yazılı sınavların ve proje değerlendirmelerinin getirilmesi amaçlanıyor.

Sınıf anlayışının çağın gereksinimlerine göre değişmesi gerektiğini hatırlatan YÖK Başkanı, eğitimin sınıf sınırlarının ötesine taşınmasının şart olduğunu dile getirdi. Akademisyenler ile öğrencilerin sadece amfilerde değil, üretim sahalarında ve araştırma merkezlerinde bir araya gelmesi gerektiğini belirten Özvar, anlatıma ve projeye dayalı yeni yöntemlerin hayata geçirileceğini kaydetti.