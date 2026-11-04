TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifiyle meslek lisesi öğrencilerine sağlanan nakdi devlet desteğinin süresi uzatılıyor. Düzenleme kapsamında çıraklık ve staj eğitimi alan öğrencilere yapılan aylık ödemelerin kesintisiz devam etmesi hedefleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan yeni torba yasa teklifi, meslek liselerinde eğitim gören öğrencileri ve ailelerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Haftanın belirli günlerinde organize sanayi bölgelerinde ve işletmelerde pratik eğitim alarak meslek öğrenen öğrencilere sağlanan nakdi devlet desteğinin süresi, hazırlanan yasa teklifi doğrultusunda uzatılıyor.

Meslek Lisesi Öğrenci Desteği Kanun Teklifiyle Uzatılıyor

Sona ermesi beklenen meslek lisesi öğrenci desteği, AK Parti grubu tarafından Meclis gündemine taşınan kanun teklifiyle yeniden yasal güvenceye kavuşturuluyor. Düzenleme sayesinde işletmelerde staj ve beceri eğitimi gören öğrencilerin yol, yemek ve temel eğitim giderlerini karşılayan devlet katkısının kesintiye uğramadan sürdürülmesi amaçlanıyor.

İşletmelerde pratik eğitim alan öğrencilerin çalıştıkları iş yerlerinden herhangi bir zorunlu ücret alamaması nedeniyle bütçeden aktarılan bu destek büyük önem taşıyor. Çıraklık ve kalfalık basamaklarındaki gençlerin mesleki eğitimlerine devam etmelerini teşvik eden uygulama, aynı zamanda aile bütçelerine de doğrudan katkı sunuyor.

Öğrencilere Verilen Destek Tutarları ve Oranları

Mesleki eğitim gören öğrencilere sağlanan devlet katkısı, öğrencilerin sınıf seviyelerine göre net asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. İlgili yasal çerçeveye göre kademelere göre belirlenen ödeme oranları ve güncel tutarlar şu şekildedir:

Eğitim Kademesi Yasal Destek Oranı Aylık Destek Tutarı 9, 10 ve 11. Sınıf (Çıraklık) Net asgari ücretin en az %30'u 8.422,50 TL 12. Sınıf (Kalfalık ve Staj) Net asgari ücretin en az %50'si 14.037,50 TL

Kanun Teklifi Ne Zaman Görüşülecek?

Meslek lisesi öğrencilerine ödenen harçlık ve ücret desteğinin devamını sağlayacak torba kanun teklifinin gelecek hafta TBMM gündeminde ele alınması planlanıyor. Teklifin yasalaşma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte destek ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda öğrencilerin hesaplarına aktarılmaya devam edecek.