Emeklilik için prim gününü tamamlamaya çalışan kadın sigortalılar, SGK'nın doğum borçlanması uygulamasıyla eksik hizmet sürelerini kapatabiliyor. Üç çocuğa kadar tanınan borçlanma hakkı, belirli şartları karşılayan annelerin emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Staj sigortası bulunan kadınlar için geçerli özel koşullar da yeniden gündeme geldi.

Türkiye'de emeklilik için prim gün sayısını tamamlayamayan kadın sigortalılar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) doğum borçlanması uygulamasından yararlanabiliyor. Mevcut mevzuatta yer alan bu hak, doğum nedeniyle çalışılmayan belirli sürelerin prim ödenerek sigortalılık hesabına dahil edilmesini sağlıyor.

Özellikle üç çocuk sahibi kadınlar için toplam altı yıla ulaşabilen borçlanma süresi, emeklilik planlamasında önemli bir avantaj oluşturuyor. Ancak bu süre, her sigortalının emeklilik yaşından otomatik olarak altı yıl düşülmesi anlamına gelmiyor.

Emeklilik tarihi belirlenirken sigorta başlangıcı, toplam prim günü ve yaş şartları birlikte değerlendiriliyor.

SGK Doğum Borçlanmasıyla Kaç Gün Kazanılıyor?

Doğum borçlanmasında her çocuk için en fazla iki yıllık süre sigortalılık hesabına eklenebiliyor.

Detaylar şu şekilde:

Bir çocuk için: En fazla 720 gün.

İki çocuk için: En fazla 1.440 gün.

Üç çocuk için: En fazla 2.160 gün.

Toplam süre: 6 yıl.

Borçlanma prim oranı: Seçilen günlük kazancın yüzde 32'si.

Başvuru: SGK müdürlükleri veya e-Devlet.

Borçlanılacak dönemde adlarına prim ödenmemiş olması ve çocukların ilgili sürelerde yaşamış olması gerekiyor.

Staj Sigortası Olan Anneler İçin Önemli Ayrıntı

Staj veya çıraklık döneminde sigorta kaydı bulunan kadınlar, doğum borçlanması açısından özel koşullardan yararlanabiliyor.

Staj başlangıcından sonra gerçekleşen doğumlar için şartların sağlanması halinde borçlanma yapılabiliyor. Borçlanılan süreler, emeklilik hesabında dikkate alınan sigorta başlangıcını geriye çekebiliyor.

Ancak staj sigortası tek başına normal emeklilik başlangıcı sayılmıyor.

4600 ve 5500 Günle Emeklilik Şartları

Emeklilik için gereken prim günleri, sigortalının ilk işe giriş tarihine ve tabi olduğu mevzuata göre değişiyor.

Bu nedenle 4.600 veya 5.500 prim gününün bütün kadınlara erken emeklilik hakkı verdiği yönünde genel bir düzenleme bulunmuyor.

Doğum borçlanması, kişinin tabi olduğu prim şartındaki eksik günleri tamamlamasına yardımcı oluyor.

Doğum Borçlanması Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Kadın sigortalılar, e-Devlet üzerinden doğum borçlanması başvurusunda bulunabiliyor.

SGK, sigortalılık kayıtlarını ve doğum sonrası çalışma sürelerini inceleyerek borçlanılabilecek günleri belirliyor. Ödenecek tutar ise başvuru tarihindeki prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor.