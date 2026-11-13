Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen UFEST etkinliğinde gençlerle buluştu. Ankara-Samsun hızlı tren hattı inşaatının sürdüğünü belirten Boyraz, projenin ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacağını müjdeleyerek Türkiye'nin dev ulaştırma vizyonunu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulaştırma Festivali (UFEST), bu kez Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde coşkulu bir kapanışa imza attı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen 70'in üzerindeki programla ulaştırma politikalarını doğrudan toplumla ve gençlikle buluşturan bakanlık, Samsun'daki buluşmada dev demir yolu projelerine dair çok önemli detaylar paylaştı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğe yönelik ulaştırma vizyonunu anlattı ve yeni projeleri duyurdu.

Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattında MüjdeGeldi! 2.5 Saat Olacak... Sarp Sınır Kapısına Uzanacak!

Programı kapsamında ilk olarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Boyraz, ardından festival alanında kurulan kurumsal stantları gezdi. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle yakından ilgilenen Boyraz, kurumların yürüttüğü yenilikçi çalışmalar ve yerli teknoloji projeleri hakkında bilgi aldı.

Ardından konferans salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferansta kürsüye çıkarak Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma alanında kaydettiği tarihi dönüşümü gözler önüne serdi. Konferansa üniversite yönetimi, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

MÜJDE: Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı Sarp'a Kadar Uzanacak!

Konferansın en dikkat çekici bölümünü ise Karadeniz bölgesini yakından ilgilendiren dev demir yolu yatırımları oluşturdu. Ankara-Samsun hızlı tren hattı inşaatının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Boyraz, projenin sadece Samsun ile sınırlı kalmayacağını müjdeledi.

Planlanan yeni etaplarla birlikte hattın ilerleyen süreçte Sarp Sınır Kapısı'na kadar uzatılacağını açıklayan Boyraz, bu hamlenin bölgesel ticarete, turizme ve uluslararası lojistik ağlarına katacağı devasa güce vurgu yaptı. Karadeniz'i iç kesimlere ve güney koridoruna bağlayacak bu stratejik hat, bölgenin ekonomik kalkınmasında kilit rol oynayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz duyurdu: Türkiye'nin demir yolu vizyonunda yeni dönem!

Türkiye'nin ulaştırma alanındaki küresel başarılarına da değinen Bakan Yardımcısı Boyraz, son yıllarda hayata geçirilen mega projelerin ülkenin çehresini değiştirdiğini belirtti. Türkiye genelinde ulaştırma politikalarını toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek şekillendirdiklerini ifade eden Boyraz, öne çıkan yatırımları şu başlıklar altında özetledi:

Mega Köprüler ve Tüneller: Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Avrasya Tüneli gibi dünya çapındaki projelerin Türkiye'yi uluslararası lojistikte lider konuma taşıdığı ifade edildi.

Yerli ve Milli Tren Teknolojisi: Saatte 225 kilometre hıza ulaşabilen tamamen yerli ve milli trenlerin üretildiği, ayrıca Türkiye'nin kendi uydusunu üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri olduğu hatırlatıldı.

Stratejik Demir Yolu Ağları: Ülke genelinde yük ve yolcu taşımacılığını güvenli, hızlı ve konforlu hale getirecek yeni nesil hızlı tren hatlarının inşasına aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve soru yağmuruna tuttuğu konferans, Türkiye'nin mühendislik gücünün ve ulaştırma alanındaki kararlılığının altını bir kez daha çizdi. Samsun ve Karadeniz bölgesi halkı için büyük bir ekonomik hareketlilik vadiden bu dev projelerin tamamlanması, bölge sakinleri ve iş dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.