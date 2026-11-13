Ankara'da 15 Kasım itibarıyla başlayacak kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk doruğa ulaştı. Sürücüler cezai yaptırımlardan kaçınmak ve güvenli sürüş sağlamak için lastik değişimine akın ederken, jant boyutlarına göre belirlenen yeni değişim ve otel ücretleri de netleşti.

Başkent Ankara'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların etkisini göstermesiyle birlikte sürücüler hazırlıklara başladı. 15 Kasım Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek olan kış lastiği zorunluluğu, oto lastikçilerde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle ticari araçlar için yasal zorunluluk olan, hususi araçlar içinse can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyan bu uygulama, 15 Nisan 2027 tarihine kadar kesintisiz olarak sürecek.

Yoğunluktan etkilenmek istemeyen sürücüler günler öncesinden randevu alsa da, son günlere kalan vatandaşlar servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Düzenleme kapsamında kurallara uymayan ve kış lastiği taktırmayan sürücülere yasal cezai işlemler uygulanacak olması, bu hareketliliği artıran en büyük etkenlerin başında geliyor.

Jant Boyutlarına Göre Güncel Lastik Değişim Ücretleri

Lastik sökme ve takma bedelleri, kullanılan aracın jant ölçüsüne göre değişiklik gösteriyor. Sürücülerin bütçelerini planlarken dikkate alması gereken güncel fiyat tarifesi şu şekildedir:

13, 14 ve 15 İnç Jantlar: 1.500 lira

16 ve 17 İnç Jantlar: 1.750 lira

18 İnç Jantlar: 2.000 lira

19 İnç Jantlar: 2.250 lira

20 İnç Jantlar: 2.500 lira

21 İnç Jantlar: 3.000 lira

Ayrıca yazlık lastiklerin güvenli şekilde muhafaza edildiği lastik oteli hizmeti için talep edilen depolama ücreti, dört lastiğin sökülüp takılması için alınan değişim bedeliyle aynı seviyede uygulanıyor.

Sürücülerin Dikkat Etmesi Gereken Kritik Hususlar

Güvenli bir kış sezonu geçirmek için yalnızca lastik değişimi yapmak yeterli olmuyor. Uzmanlar, sürücülerin şu detaylara mutlaka dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor:

Hava Sıcaklığı Sınırı: Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle birlikte yaz lastikleri sertleşir ve karlı ile buzlu zeminlerde yeterli yol tutuşu sağlayamaz. Bu durum fren mesafesini uzatır.

Üretim Tarihi ve Saklama Koşulları: Kullanılmamış dahi olsa lastikler zamanla özelliklerini yitirir. Saklama koşullarına dikkat edilmeyen lastiklerin performansı düşer.

Genel Araç Bakımı: Lastik değişiminin yanı sıra antifriz, fren sistemi ve akü gibi kış şartlarına hazırlık kontrolleri de ihmal edilmemelidir.

Lastik Oteli Nedir ve Neden Tercih Edilmelidir?

Sezon değişiminde boşa çıkan lastiklerin doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ve serin ortamlarda saklanmasına lastik oteli adı verilmektedir. Evde veya balkonda saklanan lastiklerin deforme olmasını önleyen bu sistem, yer tasarrufu sağlamasının yanı sıra lastiklerin sigortalı ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesine olanak tanır.