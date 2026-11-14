Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesiyle birlikte Ocak 2027 emekli ve memur maaş zamları yeniden şekillendi. Yapılan ilk hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,98, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7,92 oranında zam yapılması beklenirken, refah payı düzenlemeleri de gündemdeki yerini koruyor.

Ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alan enflasyon beklentileri, milyonlarca çalışan ve emeklinin alım gücünü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilen 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu toplantısında, yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenerek yüzde 28'den yüzde 29,5 seviyesine çıkarıldı.

Ağustos ayındaki raporda yüzde 28 olarak belirlenen oran, kasım ayındaki son verilerle birlikte 1,5 puan artırıldı. Merkez Bankası'nın orta vadeli öngörülerine göre enflasyonun kademeli olarak düşüş göstermesi hedeflenirken; 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028 sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 sonunda yüzde 9 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Ancak bu uzun vadeli hedeflerden ziyade, ocak ayında yapılacak yasal artışların tablosu milyonlarca vatandaşın acil gündemini oluşturuyor.

SSK, Bağ-Kur ve Memur Emeklileri İçin Beklenen Zam Oranları!

TCMB'nin yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmininin birebir gerçekleşmesi durumunda, 2026 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık enflasyon oranının yüzde 9,98 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan bu altı aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise toplu sözleşmeden kaynaklanan taban oranlar ile enflasyon farkı ortak bir şekilde değerlendiriliyor. Mevcut hesaplama parametrelerine göre, memur ve memur emeklilerinin ocak zammının yüzde 7,92 civarında şekillenmesi öngörülüyor.

En Düşük Emekli ve Memur Maaşlarında Yeni Rakamlar

Oluşan bu yeni oranlar doğrultusunda, en düşük kök ve taban maaş alan emekliler ile kamu görevlilerinin alacağı tahmini yeni rakamlar da netleşmeye başladı:

En Düşük Emekli Aylığı: Mevcut 23.552 TL seviyesinden, tahmin edilen artışlarla birlikte 25.902 TL seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

En Düşük Memur Maaşı: Yapılacak düzenlemelerle birlikte 70.224 TL'den 75.785 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Mevcut durumda 31.527 TL olan en düşük memur emeklisi maaşının 34.023 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Masadaki Refah Payı ve Ek Zam Senaryoları Yasal olarak memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan son 6 aylık enflasyon oranına göre artış almaktadır. Ancak enflasyonun seyrine bağlı olarak bu oranların yetersiz kalabileceği ihtimaline karşı kulislerde konuşulan ek formüller şunlardır: 10 ile 20 Puan Arası Refah Payı Formülü: Emeklilerin kök maaşlarında ve taban aylıklarında oluşabilecek erimeyi önlemek amacıyla, enflasyon oranına ek olarak %10 ila %20 arasında refah payı eklenmesi seçenekler arasında bulunuyor. Bu formül hayata geçirilirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yasal oranların oldukça üzerine çıkabilecek.

Seyyanen Zam veya Taban Aylık Desteği: Düşük gelirli emeklilerin (özellikle kök maaşı taban aylık sınırının altında kalanların) desteklenmesi için taban aylık eşiğinin yükseltilmesi ve gerekirse seyyanen bir iyileştirme yapılması ihtimali değerlendiriliyor.

Memur ve Emekli Arasındaki Denge: Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının (toplu sözleşme gereği) işçi ve bağ-kur emeklilerine kıyasla geride kalmaması için ek denkleştirme mekanizmaları üzerinde çalışılıyor. Masadaki Olası Asgari Ücret Senaryoları ve Tahmin Oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayı sonunda gerçekleştireceği toplantılar öncesinde kulislerde ve ekonomi çevrelerinde öne çıkan başlıca senaryolar şunlardır: Hedef Enflasyon Bazlı Artış (%21 - %25 Oranı): Ekonomi yönetiminin 2027 yılı sonu enflasyon hedefi olan %21 ile gerçekleşmesi beklenen %29,5'lik oran arasında bir uzlaşı sağlanması durumunda, asgari ücrete yapılacak artışın bu aralıkta şekillenmesi beklenmektedir. Bu senaryoda artış oranının %20 ile %25 bandında kalması öngörülmektedir.

Geçmiş Enflasyon ve Refah Payı Dahil Senaryo (%30 - %35 Oranı): Çalışanların alım gücünün yüksek enflasyon karşısında erimesini önlemek amacıyla, gerçekleşen yıllık enflasyon oranı ile hedeflenen enflasyonun ortalamasına ek olarak bir refah payı eklenmesi formülü masadadır. Bu senaryo gerçekleşirse zam oranının %30 ila %35 seviyelerine ulaşabileceği konuşulmaktadır.

Orta Nokta ve Denge Senaryoları: İşveren kesiminin maliyet artışları ve rekabet gücü dengesini, işçi kesiminin ise geçim şartlarını savunduğu görüşmelerde, tarafların genellikle TCMB'nin güncellenen enflasyon tahminleri etrafında bir uzlaşma aradığı bilinmektedir.

Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Formülü Gündemde

Emeklilerin ocak ayında alacağı maaş artışının yalnızca yasal enflasyon farkıyla sınırlı kalmayabileceği ve ekonomi yönetiminin kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Özellikle son dönemde yaşanan hayat pahalılığı karşısında tüm emeklileri kapsayacak ilave bir refah payı düzenlemesinin masada olduğu belirtiliyor.

Ekonomi kulislerinde konuşulan senaryolara göre, maaşlara enflasyon farkının haricinde 10 ile 20 puan arasında ilave bir artış yapılma seçeneği de değerlendiriliyor.

Kesin rakamlar ve refah payı oranları, aralık ayı sonlarında açıklenecek olan yıllık enflasyon verilerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınacak yasal düzenlemelerle netlik kazanacak.