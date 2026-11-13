Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Daha 17, 25. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm 2. fragmanında hafızası yerine gelen Leyla'nın geçmişin karanlık sırlarını hatırlayarak Şebnem ve Hakan'dan hesap sorması dikkat çekerken, hapishanede kavgaya karışan Aras'ın akıbeti ve Teoman gerçeği sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Televizyon ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Daha 17, her yeni bölümüyle tansiyonu biraz daha yükseltmeye devam ediyor. Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi güçlü isimleri bir araya getiren fenomen dizi, merakla beklenen 25. bölümü öncesinde yayınlanan 2. fragmanıyla gündeme oturdu.

Hafızası Yerine Gelen Leyla Hesap Soruyor

Dizinin sıkı takipçilerinin haftalardır nefesini tutarak beklediği an nihayet gerçekleşiyor. Daha 17'nin 25. bölüm 2. tanıtımına, Leyla'nın geçmişine dair tüm sarsıcı gerçekleri hatırlaması damga vuruyor. Yaşadığı büyük travmaların ardından sis perdesi aralanan Leyla, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor. Geçmişin karanlık noktalarını tek tek birleştiren karakter, vakit kaybetmeden Şebnem ve Hakan'ın karşısına dikilerek yıllardır gizlenen olayların hesabını sormaya başlıyor.

Teoman Gerçeği Ortaya Çıkacak Mı?

Yeni bölümde izleyiciyi bekleyen en kritik gelişmelerden biri de aile içindeki büyük sır perdesinin aralanması olacak. Kardeşinin ölümüne dair acı hatıraları yeniden canlanan Leyla, zihnindeki parçaları birleştirdikçe Teoman'ın gerçekten kardeşi olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Geçmişinden artık tamamen emin olan ve ailesinden net bir cevap bekleyen Leyla'nın bu hamlesi, evdeki tüm dengeleri altüst ediyor. Ancak Leyla'nın aradığı o kritik cevabı ona ailesi değil, bambaşka bir isim olan Aras verecek.

Şebnem Büyük Bir Korku İçinde, Aras Hapishanede Hedefte

Yıllardır büyük bir titizlikle sakladığı gerçeklerin gün yüzüne çıkma ihtimali, Şebnem'i derin bir paniğe sürüklüyor. Özellikle Teoman'ın her şeyi öğrenmesinden ölesiye korkan Şebnem'in, Leyla'yı durdurmak için nasıl bir hamle yapacağı büyük merak konusu.

Diğer yandan dizinin bir diğer kilit ismi Aras ise demir parmaklıklar ardında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hapishanede kendini bir anda büyük bir kavganın ortasında bulan Aras'ın bu tehlikeli çatışmadan sağ salim çıkıp çıkamayacağı ve Leyla'ya vereceği yanıtların gidişatı nasıl değiştireceği 25. bölümde yanıt bulacak.

Sosyal Medyada İzleyicilerden Yorum Yağdı

Daha 17'nin 25. bölüm 2. fragmanının yayınlanmasının hemen ardından dizi hayranları sosyal medya platformlarında adeta yorum yağmuruna tuttu. Özellikle Leyla'nın hafızasının yerine gelmesi ve gerçeklerin peşine düşmesi izleyiciler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Tanıtımın altına kısa sürede binlerce mesaj bırakan dizi takipçileri; "Beklediğimiz bölüm geldi", "Leyla'nın her şeyi öğrenmesi çok iyi oldu", "Oh be sonunda beklenen yüzleşme gerçekleşiyor" ve "Sonunda Leyla da artık her şeyi biliyor" gibi ifadelerle yeni bölüme olan heyecanlarını dile getirdi. Pazar akşamı yayınlanacak 25. bölümde Leyla'nın gerçeğe ne kadar yaklaşacağı ve tüm bildiklerini Teoman'a anlatıp anlatmayacağı şimdiden haftanın en çok konuşulan televizyon olayı haline geldi.