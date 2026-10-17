Televizyon ekranlarının merakla beklenen yapımı Daha 17 dizisi, oyuncu kadrosu ve bölüm başı kaşeleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada ve kulislerde yayılan iddialara göre, başrol oyuncularından Çağan Efe Ak ve diğer ünlü isimlerin bölüm başı kazançları netleşirken, rakamlar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor.

Televizyon ve dijital platform projelerinde her geçen gün artan bütçeler, dizi sektörünün en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve izleyicilerin şimdiden büyük bir merakla beklediği Daha 17 dizisi, oyuncu kadrosu kadar aldıkları bölüm başı ücretlerle de magazin kulislerini salladı. Sosyal medyada hızla yayılan ve sektörel çevrelerden sızdırıldığı öne sürülen liste, projede yer alan ünlü isimlerin bölüm başına kazandığı rakamları gözler önüne serdi.

Dizi projelerinin maliyetleri ve başrol oyuncularının aldığı yüksek kaşeler her dönem kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Daha 17 yapımının oyuncu kadrosuna ödenen rakamlar sosyal medyanın en çok tartışılan başlıklarından biri haline geldi. Özellikle genç yeteneklerin ve usta oyuncuların yer aldığı projede, her bir ismin bütçedeki payı netleşmeye başladı.

Nesrin Cavadzade Listeninin Zirvesinde Yer Alıyor

Sızdırılan iddialı iddialara ve kulis bilgilerine göre, dizinin başrolünde yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, kadronun en yüksek bölüm başı ücretini alan ismi olarak dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuğu ve geniş hayran kitlesiyle projeye büyük değer katın Cavadzade'nin bölüm başına tam 750.000 TL kazandığı öne sürülüyor. Listede zirvede yer alan bu rakam, yapımın bütçesinin büyüklüğünü ve oyuncunun sektördeki piyasa değerini açıkça kanıtlar nitelikte değerlendiriliyor.

Çağan Efe Ak'ın Bölüm Başı Kazancı Ne Kadar?

Dizinin en çok merak edilen genç yıldızlarından biri olan Çağan Efe Ak, başarılı kariyeri ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculuk performansıyla prodüksiyonların aranan yüzü haline gelen Çağan Efe Ak, sızdırılan listede üst sıralarda kendine yer buldu.

Paylaşılan iddialara göre, genç yıldız Çağan Efe Ak diziden bölüm başına 275.000 TL ücret alıyor. Genç oyuncunun elde ettiği bu kazanç, sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulan konular arasına girdi ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Oyuncu Kadrosunun Tam Listesi ve Bölüm Başı Kazançları Ne Kadar?

Sızdırılan tablolara göre Daha 17 dizisinin geniş oyuncu kadrosundaki diğer isimlerin bölüm başı kazançları da netleşti. Yapımın bütçe dağılımında öne çıkan diğer rakamlar şu şekilde sıralanıyor:

Nesrin Cavadzade: 750.000 TL

Hakan Meriçliler: 325.000 TL

Çağan Efe Ak: 275.000 TL

Cemal Toktaş: 275.000 TL

Ata Yaşat: 250.000 TL

Dilara Aksüyek: 200.000 TL

Çağdaş Onur Öztürk: 180.000 TL

Armağan Oğuz: 150.000 TL

Melis Babadağ: 130.000 TL

Ceren Ayruk: 120.000 TL

Ezgi Dalgıç: 100.000 TL

Usta isimlerden genç yeteneklere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan kadronun bu maliyet tablosu, televizyon dünyasındaki ekonomik rekabetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rakamlar Yalnızca İddia Niteliğinde

Sektör kulislerinde hızla yayılan bu rakamların ardından yapım şirketinden veya oyuncuların menajerlik ajanslarından resmi bir açıklama gelmedi. Oyuncu sözleşmelerinin gizlilik esasına dayalı olarak yürütülmesi nedeniyle, medyaya yansıyan bu rakamların tamamen iddia niteliğinde olduğu ve resmiyet taşımadığı özellikle vurgulanıyor. Buna rağmen, dizinin yayın tarihi yaklaştıkça bütçe ve kaşe tartışmalarının magazin gündemindeki yerini koruması bekleniyor.