Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Daha 17'nin son bölümünde Leyla karakterine hayat veren Ceren Ayruk, sergilediği muazzam performansla izleyicilerin yüreğini dağladı. Geçmişteki sır perdelerinin aralandığı sarsıcı sahneler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizideki tempo ve gerilim bir an olsun düşmeyerek izleyicileri ekrana kilitledi.

Ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan ve her bölümüyle milyonları peşinden sürükleyen Daha 17, yine nefes kesen bir bölüme imza attı. Kanal D ekranlarında pazar akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin son yayınlanan bölümünde yaşanan gelişmeler, hikâyenin seyrini tamamen değiştirdi. Özellikle genç ve yetenekli oyuncu Ceren Ayruk'un canlandırdığı Leyla karakteri, sergilediği üstün performansla izleyenlerden tam not almayı başardı ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi.

Dizide geçirdiği kritik operasyonun ardından geçmişine dair bastırdığı anıları parça parça hatırlamaya başlayan Leyla, hayatının en büyük sarsıntısını yaşadı. Zihninde canlanan sahnelerle birlikte Teoman sandığı kardeşinin aslında geçmişteki yangında hayatını kaybettiğini idrak eden genç kız, hastaneden kaçarak doğrudan çocuk mezarına gitti. Gerçeklerle yüzleştiği o anlarda gözyaşlarına boğulan ve derin bir acı yaşayan Leyla'nın feryatları, ekran başındaki izleyicilerin de yüreğini adeta dağladı. Sahnedeki inandırıcılığı ve duyguyu geçirme becerisiyle izleyicileri büyüleyen Ayruk için sosyal medyada övgü dolu binlerce paylaşım yapıldı. Bölüm finalinde zihninde yankılanan "Abime gideceğim, Aras'a" sözleriyle birlikte, kardeşi bildiği Teoman'ın aslında Aras'ın yıllardır aradığı Demir olduğunu anlaması, olayların rengini tamamen değiştirdi.

Öte yandan dizinin diğer karakterleri arasında yaşanan büyük krizler de tempoyu doruk noktasında tuttu. Metin'in, Hakan cinayetini itiraf ettiği video sayesinde Aras'ı parmaklıklar ardında kurtarması izleyicilere rahat bir nefes aldırırken, hemen ardından yaşanan tehlikeler büyük bir heyecan yarattı. Aras, Leyla ve Teoman; bağ evinde Caner ile adamlarının çıkardığı korkunç yangının ortasında ölümle burun buruna geldi. Karakterlerin hayatta kalma mücadelesi izleyenlere gerilim dolu anlar yaşatırken, Deniz'in Teoman'la köprüleri tamamen atması ve ilişkisini bitirmesi bölümün bir diğer çarpıcı kırılma noktası olarak kayıtlara geçti.

Tüm bu olaylar zinciri devam ederken, Şebnem'in Aras'a karşı sarf ettiği "Oğlumu benden almaya kalkarsan sana altından kalkamayacağın bir acı yaşatırım" şeklindeki sert gözdağı, dizideki gerilimi zirveye taşıdı. İki kardeşin nihayet kavuşup kavuşamayacağı ve geçmişin karanlık sırlarının nasıl aydınlatılacağı soruları, şimdiden yeni bölüm için büyük bir merak uyandırdı. Yapımcılığını Pastel Film'in üstlendiği başarılı yapım, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ederken, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.