Daha 17’de Kardeşlik Sırrı Açığa mı Çıkıyor? Aras’tan Teoman’a “Demir” Hitabı

Kanal D’nin Daha 17 dizisinde Aras ile Teoman arasındaki kardeşlik sırrı, 20. bölümdeki gelişmelerle yeniden gündeme geldi. 11 Ekim’de yayımlanan bölümde aynı yurtta kalan iki karakter birlikte vakit geçirirken, Aras futbol maçı sırasında Teoman’a “Demir” diye seslendi. Teoman’ın bölüm sonunda Serhat’ın ölümüne ilişkin söylediği sözler ise hikâyeyi başka bir noktaya taşıdı.

Yeni yayımlanan 21. bölüm fragmanında Teoman’ın geçmişle ilgili anlatımı, polislerin gelişi ve Deniz’in aralarına mesafe koymak istemesi öne çıkıyor. Aras’ın kardeşlik gerçeğini ne zaman açıklayacağı sorusu da yanıt bekliyor. İtirafın 25. bölümde gerçekleşeceği yönündeki ifşa iddiası, incelenen resmî bölüm ve fragman içerikleri merak uyandırdı.

Aras, Teoman’ın Demir olduğunu nasıl öğrendi?

Aras, yıllardır aradığı kardeşi Demir’in Teoman olduğunu önceki bölümlerde öğrendi. Kanal D’nin 7 Eylül tarihli açıklamasına göre elindeki ipuçlarını birleştiren Aras, şüphesini doğrulamak için DNA testi yaptırdı. Ancak Hakan’ın müdahalesiyle test sonuçları değiştirildi.

Daha sonra çocukluğundan hatırladığı şarkıyı takip eden Aras, Teoman’la karşılaştı ve onun Demir olduğunu anladı. Kardeşini bulduğu sırada Serhat’ın yerde hareketsiz yatması, kavuşma anını yarıda bıraktı. Teoman’ın elindeki kanlı şişe de cinayet şüphesini gündeme getirdi.

Hakan’ın şantajı Aras’ı susturdu

Aras’ın gerçeği bilmesine rağmen Teoman’a açıklayamaması, Hakan’ın tehditleriyle bağlantılı olarak işlendi. Kanal D’nin 18. bölüme ait özel klip açıklamasında, Teoman’ın Aras’ın kimliğini anlamaya çalıştığı ancak Aras’ın Hakan Akkaya’nın şantajı nedeniyle konuşamadığı belirtildi.

Önceki gelişmelerde Hakan’ın, Serhat’ın öldüğü geceye ait görüntüler üzerinden Teoman’ı tehdit ettiği de aktarıldı. Aras ise kardeşini korumaya ve o gece yaşananları aydınlatmaya çalıştı. Böylece kardeşlik sırrıyla cinayet meselesi aynı hikâye içinde ilerledi.

20. bölümde Aras ve Teoman aynı yurtta kaldı

Son bölümde Akkaya villasına yapılan polis baskınının ardından Hakan ve Şebnem gözaltına alındı. Leyla ile Teoman evlerinden ve ailelerinden uzak kaldı; Teoman devlet yurduna yerleştirildi.

Şebnem’in isteği üzerine Aras, Teoman’ı yalnız bırakmadı. Aynı çatı altında geçirdikleri iki gün boyunca aralarındaki yakınlık arttı. Yurttaki futbol maçında Aras’ın Teoman’a “Demir” diye seslendiği sahne, Kanal D tarafından özel klip olarak da paylaşıldı. Ancak bu hitap, Teoman’ın kardeşlik gerçeğini bütünüyle öğrendiğini tek başına doğrulamıyor.

Teoman’dan Deniz’e cinayet itirafı

20. bölümün diğer gelişmelerinde Leyla’nın bastırdığı çocukluk anıları geri döndü. Aras, Uğur’un izini sürerken Teoman da Serhat’ın öldüğü geceyi hatırlamaya başladı.

Bölümün son sahnesinde Teoman, Deniz’e Serhat’ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Kanalın paylaştığı sahne açıklamasında bu sözler açıkça yer aldı. Teoman’ın hatırladığı anlar ve yaptığı itiraf, yeni bölümde cinayetle ilgili konuşmaların devam edeceğini gösteriyor.

21. bölüm fragmanında polisler ve Deniz’in mesafe isteği

Kanal D’nin 21. bölüm tanıtımı, “Birini öldürdü ve unuttu!” ifadesiyle yayımlandı. Fragmanda Teoman, tiyatro sahnesinde bir karakteri anlatırken kendi yaşadıklarını çağrıştıran sözler söylüyor. Serhat’ın ölümüne ilişkin itirafını herkesin önünde yapıp yapmayacağı ise açıklanmıyor.

Deniz, Teoman’a aralarında mesafe olması gerektiğini belirtiyor. Polislerin Teoman’ı aldığı görüntüler de tanıtımda bulunuyor. Bunun gözaltı veya sonraki bir tutuklama sürecine nasıl dönüşeceği, fragman açıklamasında kesinleştirilmiyor.

Aras kardeşlik sırrını açıklayacak mı?

Aras’ın Teoman’a kardeşi olduğunu söyleyeceği yönündeki 25. bölüm iddiası, şu aşamada doğrulanmış bölüm bilgisi değil. Resmî içeriklerde görülen gelişmeler; Aras’ın kardeşini tanıması, Hakan’ın şantajıyla susması ve son bölümde ona “Demir” diye seslenmesi.

21. bölüm öncesinde yanıt bekleyen soru, Teoman’ın geçmişini hatırlarken gerçek kimliğini de öğrenip öğrenmeyeceği. Aras’ın açıklaması, Deniz’in tutumu ve Serhat’ın ölümüne ilişkin yeni bilgiler, hikâyenin devamında netleşecek.