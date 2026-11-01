Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'nin 23. bölüm fragmanı izleyicileri ekrana kilitledi. Aras ile Hakan Akkaya arasındaki sert hesaplaşma ve Hakan'ın yere yığıldığı sahneler "Armağan Oğuz diziden ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. Kos açıklarında bulunan gizemli erkek cesedi ise Teoman'ın kaderine dair soru işaretlerini artırdı.

Pastel Film imzalı Kanal D'nin sevilen yapımı Daha 17, heyecan dolu 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayımlanan son tanıtımda yaşanan aksiyon dolu sahneler, hikâyenin seyrini tamamen değiştirecek gelişmelerin sinyalini verdi. Özellikle Aras ve Hakan Akkaya arasındaki gerilimin zirveye tırmanması, ekran başındakileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Kardeşi Teoman'ın başına gelen acı olaylardan Hakan'ı sorumlu tutan Aras, intikam hırsıyla harekete geçiyor. Fragmanda yer alan açık ölüm tehditleri ve hemen ardından Hakan Akkaya'nın hareketsiz şekilde yere yığılması, "Aras, Hakan Akkaya'yı öldürdü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak karakterin kesin olarak hayatını kaybettiğine dair net bir bilgi henüz senaryoda doğrulanmış değil. Hakan'ın ağır yaralanmış olabileceği ya da son anda kurtulabileceği ihtimalleri masadaki yerini koruyor.

Armağan Oğuz Kadrodan Ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncu Armağan Oğuz tarafınca canlandırılan Hakan Akkaya karakterinin ölüm tehlikesiyle yüzleşmesi, ünlü oyuncunun projeden ayrılacağı iddialarını beraberinde getirdi. Karakterin hikâyedeki baskın rolü ve Akkaya ailesi içerisindeki kilit konumu göz önüne alındığında, yaşanan bu gelişme izleyicide büyük bir şok etkisi yarattı.

Buna karşın, yapım şirketi Pastel Film veya Kanal D cephesinden oyuncunun kadroya veda ettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Armağan Oğuz'un projeye devam edip etmeyeceği, 23. bölümde yaşanacak kritik gelişmelerin ardından netlik kazanacak.

Kos Açıklarındaki Gizemli Ceset Kimin? Teoman Öldü mü?

Dizinin son bölümlerinde tırmanan gizem, Kos açıklarında bulunan erkek cesediyle yeni bir boyut kazandı. İlk bölümlerde Aras ile birlikte kimliği belirsiz kişilerce denize atılan Teoman'ın yaşayıp yaşamadığı belirsizliğini koruyordu. Arama kurtarma ekiplerinin denizden çıkardığı cansız bedenin Teoman'a ait olma ihtimali, Akkaya ailesini ve Aras'ı derin bir yasa boğdu.

Teoman karakterine hayat veren genç oyuncu Ata Yaşat'ın dizideki geleceği de bu cesedin teşhis edilmesine bağlı. Fragmanda kimliği açıklanmayan bu bedenin Teoman olup olmadığı yeni bölümün yayınlanmasıyla yanıt bulacak.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Korkusuz ile Redife Zerener'in kaleme aldığı ve başrollerinde Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz ve Ata Yaşat'ın yer aldığı Daha 17, heyecan dolu 23. bölümüyle 1 Kasım 2026 Pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.