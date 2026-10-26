Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Daha 17, son bölümünde yaşanan sarsıcı gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitledi. Kaçırılarak elleri bağlı şekilde denize atılan Teoman ve Aras'ın akıbeti merak konusu olurken, yeni fragmanda Teoman'ın yer almaması Teoman öldü mü, Ata Yaşat diziden ayrılıyor mu? sorularını gündeme taşıdı.

Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran fenomen yapımı Daha 17, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine soluk soluğa bir akşam yaşattı. Bodrum’un masmavi doğasının ardında saklanan karanlık sırları, geçmişin kapanmayan defterlerini ve aile bağlarının sınandığı sarsıcı olayları ekrana taşıyan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini koruyor. Beş yaşında kaybettiği ailesinden geriye kalan tek kardeşi bulmak için Bodrum’a gelen Aras'ın, Akkaya ailesiyle kesişen hikâyesi her geçen hafta daha da derinleşiyor.

Serhat'ın Cesedi Bulundu, Akkaya Ailesi Çemberin İçinde

Dizinin son bölümünün merkezinde yer alan en büyük gelişme, Serhat’ın cesedinin gün yüzüne çıkması oldu. Bu durum, Akkaya ailesinin üzerindeki polis baskısını doruk noktasına çıkardı ve emniyet güçlerinin çemberi daraltmasıyla birlikte aile içinde büyük bir panik havası yarattı. Yaşadığı vicdan azabıyla ezilen ve Serhat’ı öldürdüğüne inanan Teoman, içsel baskıyla baş edemez hale geldi. Deniz ile yaptığı sarsıcı konuşmanın ardından daha fazla bu yükü taşıyamayacağını anlayarak teslim olmak üzere karakola doğru yola çıkması, hikâyede yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Diğer tarafta kardeşinin masumiyetine inanan Aras, gerçek katili bulmak ve Teoman’ı bu karanlık çıkmazdan çekip çıkarmak için izlerin peşine düştü. Ancak tam bu hassas dönemde Aras’ın Bodrum dışına gönderilmesinin gündeme gelmesi, iki kardeşin bağını koparmaya yönelik tehlikeli bir hamle olarak dikkat çekti. Anne Şebnem'in oğlunu korumak adına attığı tehlikeli adımlar ve Leyla’nın geri gelen çocukluk anıları, Akkayaların geçmişindeki derin yaraları yeniden alevlendirdi.

22. Bölümün Şoke Eden Finali: Teoman ve Aras Denize mi Atıldı?

Bölümün son dakikaları ise bugüne kadar izlenen en gerilimli sahnelerden birine sahne oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zorla kaçırılarak lüks bir yata götürülen Aras ile Teoman, elleri kolları bağlı bir şekilde denize atıldı. İki kardeşin suyla buluştuğu ve hayatta kalma mücadelesi verdiği bu korkunç final sahnesi, izleyicilerde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Ata Yaşat Diziden Ayrılıyor mu? Gözler 23. Bölümde

Bu sarsıcı finalin hemen ardından yayınlanan 23. bölüm fragmanı, merak katlayarak artırdı. Fragman sahnelerinde Teoman karakterine yer verilmemesi, milyonlarca izleyicinin kafasında Teoman öldü mü? sorusunu sarstı. Başarılı oyuncu Ata Yaşat'ın hayat verdiği karakterin bu olay sonucunda diziden ayrılıp ayrılmayacağı, televizyon kulislerinde ve sosyal medyada en çok tartışılan konu haline geldi.

Önümüzdeki pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde; Aras ve Teoman’ın denizde verdiği yaşam mücadelesinin sonucu, Akkaya ailesinin bu büyük felaket karşısındaki tavrı ve Teoman’ın gerçekten hayatta kalıp kalamayacağı netlik kazanacak. Bodrum’un sularındaki sırlar ve Akkaya ailesinin entrikalar dolu dünyası, izleyicilere yine heyecan dolu anlar vadediyor.