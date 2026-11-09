Kanal D’nin soluk soluğa izlenen dizisi Daha 17, 24. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Kendisine kurulan komplodan kurtulmak isteyen Aras, maskeli baloda büyük bir tuzağın ortasında kaldı. Flash bellekteki şok değişim ve emniyetin baskını Aras’ı esarete sürüklerken, Leyla’nın hatırladığı çocukluk hafızası kilit sırrı ortaya çıkardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve beş yaşında kaybettiği ailesinden geride kalan tek bağ olan kardeşini bulmak amacıyla Bodrum’a gelen 17 yaşındaki Aras’ın Akkayalar ile kesişen çetin hayat mücadelesini konu alan Daha 17, 24. bölümüyle nefesleri kesti. Her sahnesi ayrı bir gerilime sahne olan son bölümde, Aras üzerindeki cinayet lekesini temizlemeye çalışırken hiç beklemediği bir esaretin eşiğine geldi.

Polis Baskını, Kaçış ve Yel Değirmenlerindeki Gizli Sığınak

Bölümün hemen başında Aras, polis ekipleri tarafından yaka paça gözaltına alınırken zihninde sadece baygınlık geçirerek yere yığılan Leyla vardı. Şebnem’in kafasına geçirdiği cam vazo ile kendinden geçen Hakan dakikalar sonra kendine gelirken, Aras polisin elinden kaçmayı başararak soluğu hemen hastanede aldı.

Üzerine yıkılmaya çalışılan Serhat cinayeti sebebiyle herkesten köşe bucak kaçmak zorunda kalan Aras’a yardım eli Teoman’dan uzandı. Bodrum polisinin ve halkının hem hırsız hem de katil sandığı Aras’ı, yel değirmenlerindeki gizli sığınağında Deniz ve Metin bir an olsun yalnız bırakmadı.

Maskeli Baloda Romantik Anlar ve Şok Eden Flash Bellek Tuzağı

Aras, ameliyat geçiren ve sağlık durumu kritik olan Leyla’yı görebilmek adına riskli bir plan yaptı: Okulun maskeli balosu! Yüzlerin gizlendiği bu gecede Leyla ile buluşan Aras, kısa bir romantik dansın ardından özgürlüğünü ilan edeceğine inandığı kanıtı ortaya çıkarmaya hazırlandı. Uğur’un eşinden aldığı ve cinayetin arkasındaki asıl ismi içeren flash belleği izlemek üzere Teoman ile bir araya geldi.

Ancak Şebnem tarafından haince değiştirilen flash belleğin içinden çıkan görüntüler her şeyi altüst etti. Videoda "Serhat’ın katili Aras Öztürk’tür" ifadesinin yer almasıyla Aras adeta başından aşağı aşağı dökülen kaynar sularla sarsıldı. Tuzağa düşürüldüğünü anlayan genç adam, okul müdürüne yakalanmaktan son anda Metin’in yardımıyla kurtuldu.

Hakan Akkaya İle Yüzleşme ve Acı Son

Kendini aklamanın tek yolunun ezeli düşmanı Hakan Akkaya ile yüzleşmek olduğuna karar veren Teoman, onun karşısına dikilerek tüm gerçekleri yüzüne söyledi. Fakat Caner’in kurduğu tehlikeli plan, Teoman’ı büyük bir paniğe sürükledi.

Teoman’dan gelen yardım çağrısı üzerine onu korumak için belirtilen adrese koşan Aras, karşısında kardeşini değil, emniyet mensuplarını buldu. Teoman’ı kurtarmak için hamle yapan Aras’ın bu adımı, acı bir esaretle sonuçlandı. Ameliyattan çıkan Leyla ise televizyon ekranlarında Aras’ın yakalandığı haberini görünce çocukluğuna dair parçaları birleştirdi. Zihnindeki kilit noktayı çözen Leyla’nın dudaklarından şu ifade döküldü: "Teoman öldü…"