Türk televizyon ekranlarında her sezon rekabet kızışırken, projelerde yer alan başrol oyuncularının kazançları da magazin kulislerinin en çok merak edilen konularının başında gelmeye devam ediyor. Son dönemde artan prodüksiyon giderleri, dekor, ulaşım ve teknik ekip maliyetlerinin katlanarak artması kanalların bütçelerini ciddi şekilde zorluyor.

Reklam gelirlerinin bu devasa bütçeleri karşılamakta yetersiz kaldığı, birçok dizinin bütçe krizleri nedeniyle ertelendiği veya yayından kaldırıldığı bir dönemde, başrol oyuncularının bölüm başına aldığı iddia edilen ücretler sektördeki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Sızdırılan son güncel verilere göre, ekranların en tanınan yüzlerinin haftalık kazançları milyonluk barajları aşmış durumda.

Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu zirvede! Ünlü isimlerin devasa bölüm ücretleri sızdı

Magazin dünyasına sızan ve kısa sürede en çok konuşulan konular arasına giren güncel ücret tablosuna göre, listenin en üst sırasında iki popüler isim yer alıyor. Başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu, oynadıkları dizilerden aldıkları haftalık ücretlerle zirveyi paylaşıyor. Yapılan açıklamalara ve sızdırılan bilgilere göre, bu iki ünlü oyuncunun bölüm başına 1 milyon 500 bin Türk Lirası kazandığı belgelendi. Televizyon ekranlarının en çok aranan yüzleri arasında yer alan bu isimlerin haftalık kazançları, birçok sektörel çalışanın yıllık gelirini geride bırakırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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Dizi Sektöründe kriz büyürken milyonluk maaşlar şoke etti: İşte oyuncuların güncel kazançları

Zirvedeki isimlerin hemen ardından gelen diğer popüler oyuncuların da haftalık kazançları hayranlarını şaşırttı. Televizyon dizilerinde boy gösteren başrol ve yardımcı başrol oyuncularının bölüm başı aldığı iddia edilen ücretlerin tam listesi, sektördeki maliyet tablosunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor:

Ozan Akbaba: 1.500.000 TL

Uraz Kaygılaroğlu: 1.500.000 TL

Deniz Can Aktaş: 1.200.000 TL

Tolga Sarıtaş: 1.200.000 TL

Sinem Ünsal: 1.000.000 TL

Devrim Özkan: 1.000.000 TL

Ulaş Tuna Astepe: 850.000 TL

Feyyaz Duman: 850.000 TL

Deniz Baysal: 750.000 TL

Nehir Erdoğan: 750.000 TL

Çağan Efe Ak: 700.000 TL

Rahimcan Kapkap: 625.000 TL

İlker Aksum: 600.000 TL

Bensu Soral: 600.000 TL

Ava Yaman: 500.000 TL

Yüsra Geyik: 500.000 TL

Ceren Ayruk: 500.000 TL

Ata Yaşat: 250.000 TL

Bu tablo, televizyon yapımlarında bütçelerin aslan payının başrol oyuncularına gittiğini, yapımcıların ise geri kalan prodüksiyon kalemlerini dengede tutmak için büyük bir mücadele verdiğini açıkça gösteriyor.

Burcu Biricik'in Sektördeki Adaletsizlik Çıkışı Yeniden Gündemde

Oyuncuların aldığı bu astronomik rakamların kamuoyunda geniş yankı uyandırması ve tartışma yaratmasının ardından, başarılı oyuncu Burcu Biricik'in geçmişte sektörün iç yüzüne dair yaptığı çarpıcı açıklamalar yeniden gündeme taşındı. Sektördeki milyonluk kazançların kesinlikle genele yayılmadığını savunan Biricik, bu düzeyde servet niteliğinde paralar kazanan yalnızca üç veya beş başrol oyuncusu bulunduğunu, ekran arkasındaki emekçiler ve yardımcı oyuncular dahil geri kalan tüm çalışanların ise ciddi bir geçim derdi ve ekonomik baskı yaşadığını ifade etmişti. Ünlü oyuncunun bu gerçekçi yaklaşımı, sektördeki gelir adaletsizliğini ve uçurumu eleştirenler tarafından sık sık paylaşılıyor.

Yapım Maliyetleri ve Reklam Gelirleri Krizi Büyüyor

Televizyon yapımlarında sadece oyuncu ücretlerinin değil; aynı zamanda ulaşım, dekor, mekan kiralama, kostüm ve teknik ekip giderlerinin de katlanarak artması, televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin işini zora sokuyor. Türkiye pazarında televizyon kanallarının elde ettiği reklam gelirlerinin bu devasa maliyetleri karşılamakta yetersiz kalması, yapımcıları borç sarmalına sürükleyebiliyor. Başrol oyuncularına ödenen milyonluk bedellerin sürdürülebilir olup olmadığı tartışılırken, sektördeki bu ekonomik krizin önümüzdeki dönemde dizilerin yapım süreçlerini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor. Kanalların bütçe kısıtlamalarına gitmesi beklenirken, yüksek bütçeli yapımların geleceği yapım dünyasında en sıcak tartışma başlıklarından biri olma özelliğini koruyor.