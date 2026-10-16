Ankara’da EGO’nun belirlediği ring hatları ile metro arasında ilk aktarma ücretsiz. Uygulama, hastanelere, üniversitelere ve farklı semtlere ulaşan çok sayıda hattı kapsıyor. Ancak ücretsiz aktarma, yolculuğun tamamının bedelsiz olduğu anlamına gelmiyor. İşte Etlik ve Bilkent şehir hastaneleri, kampüsler ve mahalle bağlantılarında kullanılabilecek hatlardan örnekler ile yola çıkmadan önce bilinmesi gereken temel ayrıntılar.

Ankara’da metro ile otobüsü birlikte kullanan yolcular için belirli ring hatlarında ilk aktarma ücretsiz uygulanıyor. EGO Genel Müdürlüğünün yayımladığı listede hastanelere, üniversite kampüslerine, sanayi bölgelerine ve yerleşim alanlarına ulaşan çok sayıda hat bulunuyor. Uygulama, ring otobüsünden metroya ve metrodan ilgili ring otobüsüne ilk geçişi kapsıyor.

Bu ayrım, günlük ulaşım masrafını hesaplarken önem taşıyor. İlk binişin ücretli olmasıyla sonraki aktarmadan ücret alınmaması birbirinden farklı işlemler. Dolayısıyla listedeki bir otobüse binmek, bütün yolculuğun ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yolculuğun sırası ve kullanılan hattın kapsamda bulunması birlikte değerlendirilmeli.

Ücretsiz ilk aktarmadan kimler yararlanıyor?

EGO’nun taşıma ücretlerine ilişkin açıklaması, belirlenen merkez ring hatları ile Metro ve ANKARAY arasındaki ilk aktarmanın tam, indirimli ve öğretmen indirimli kart ayrımı olmadan ücretsiz olduğunu belirtiyor. Bu uygulamayı bütün otobüsler arasında geçerli genel bir ücretsiz aktarma hakkı olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Örneğin bir mahalleden ring otobüsüyle istasyona ulaşmak ile iki farklı otobüs arasında geçiş yapmak aynı yolculuk düzeni değil. Yolcu, planını oluştururken yalnızca “aktarma var mı?” sorusuna değil, hangi araçtan hangi hatta geçeceğine de bakmalı.

Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine hangi ringler gidiyor?

Paylaşılan listede hastane ulaşımı için öne çıkan bağlantılar şöyle:

Hat Güzergâh 113 Tarım Bakanlığı Metro – Ankara Şehir Hastanesi 206 İvedik Metro – Etlik Şehir Hastanesi 409 Dışkapı – Etlik Şehir Hastanesi – Akköprü 522 Koru Metro – Ümitköy Metro – Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Özellikle 206 numaralı hat, İvedik Metro üzerinden Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaşım planlayanlar için bağlantı sağlıyor. Bilkent Şehir Hastanesi yönünde ise başlangıç noktasına göre farklı metro-ring seçenekleri bulunuyor.

Hastaneye giderken yalnızca yerleşkeye varış süresini hesaplamak yeterli olmayabilir. Randevunun bulunduğu bina, poliklinik ve otobüsten indikten sonraki yürüme mesafesi de yolculuğun toplam süresini etkiler. Bu nedenle aktarmalı güzergâh planına hastane içindeki ulaşım için de zaman eklemek yararlı olur.

Üniversite ve kampüs ulaşımında hangi hatlar var?

Listede 130 Beytepe Metro–Hacettepe Kampüsü, 176 Bilkent Metro–Bilkent Üniversitesi ve 243 Ergazi KYK–Mesa Metro İstasyonu bağlantıları yer alıyor. Ayrıca 236-2 numaralı güzergâh, Ostim Metro ile Ümitköy Metro arasında THK Üniversitesi üzerinden ilerliyor.

Kampüse ilk kez gidecek öğrenciler, fakülte veya yurt konumunu istasyon adıyla birlikte kontrol etmeli. Aynı üniversitenin farklı yerleşkeleri veya kampüs girişleri bulunabileceği için hat adında üniversitenin geçmesi, her binanın önüne kadar ulaşım sağladığını göstermeyebilir.

Koru, Ümitköy ve Eryaman bağlantılarından örnekler

Hat Güzergâh 511 Sincan – Ümitköy Metro 512 Sincan – Yaşar Kemal Caddesi – Ahi Mesud Bulvarı – Koru Metro 532 Elvankent – Ümitköy Metro 551 Sincan Merkez – Eryaman 1-2 Metro 568 Koru Metro – Bağlıca Bulvarı 576 Koru Metro – Venüskent – Yaşamkent – Ümit Mahallesi 588 Koru Metro – Yapracık TOKİ 590 Koru Metro – Yaşamkent

Bu hatlar, gönderilen geniş listenin seçilmiş örneklerini oluşturuyor. Yolculuk için en uygun seçeneği belirlerken evden durağa mesafe, sefer sıklığı ve metroya varış saati birlikte karşılaştırılmalı. Daha az yürüyüş gerektiren bir hat, bazı saatlerde daha uzun bekleme süresi doğurabilir.

Keçiören, Atapark ve Bağlum’da metro bağlantıları

Kuzey yönündeki seçenekler arasında 254 Atapark–Kuşcağız–Meteoroloji Metro, 264 Bağlum–Ufuktepe–Şehitler Metro, 268 Bağlum–Meteoroloji Metro ve 460 Uyanış–Pınarbaşı–Sanatoryum Caddesi–Şehitler Metro bulunuyor.

EGO’nun Atapark, Bağlum, Gölbaşı ve Pursaklar güzergâhlarına ilişkin duyurusu da belirlenen metro ring servislerinde metroya ve metrodan yapılan ilk aktarmanın ücretsiz olduğunu açıklıyor. Kurum, güncel hareket saatleriyle güzergâhlar için EGO CEPTE ve resmî ulaşım bilgi sistemini işaret ediyor.

Hat numarasının sonundaki eki atlamayın

Listede 255, 255-1, 255-2 veya 255-3 gibi birbirine benzeyen numaralar bulunuyor. Bu ekler güzergâh farklılıklarını ayırıyor. Durakta veya uygulamada yalnızca ana numarayı görmek yerine hattın tam kodunu ve yön bilgisini okumak gerekiyor.

Aynı kontrol dönüş yolculuğu için de yapılmalı. Gidişte kullanılan durakla dönüşte binilecek durak aynı noktada olmayabilir. Yolculuk öncesinde tam hat kodu, hareket yönü, güncel sefer saati ve geçerli aktarma koşulları kontrol edildiğinde yanlış otobüse binme veya bağlantıyı kaçırma ihtimali azalır.