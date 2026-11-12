Medya Takip Merkezi'nin (MTM) hazırladığı ekim ayı "En Çok Konuşulan Diziler" araştırmasının sonuçları açıklandı. Sosyal medyadaki etkileşimlerde Taşacak Bu Deniz zirveyi kimseye kaptırmazken, yazılı ve görsel basın medyasında ise reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti en çok konuşulan yapım olmayı başardı.

Televizyon ekranlarında son dönemin en çok tartışılan konuları arasında yer alan reklam gelirlerindeki dalgalanmalar, bütçe krizleri ve yeni bölümlerin ertelenmesi gibi gelişmeler sürerken, yapımların medya ve sosyal medyadaki yansımaları da netlik kazandı. Yurt dışında elde ettikleri başarılar ve yüksek bölüm başı maliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Türk dizileri, izleyicilerin markajında kalmaya devam ediyor. MTM Medya Takip Merkezi tarafından 1–31 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma; sosyal medya platformlarını, internet haber sitelerini, televizyon kanallarını, yazılı gazete ve dergileri kapsayan 10 bini aşkın kaynak taranarak hazırlandı. Açıklanan verilere göre, ekim ayı boyunca en popüler 20 dizi toplamda 3 milyon 678 bin 322 yansıma elde ederek büyük bir dijital ve geleneksel medya trafiği oluşturdu.

Karadeniz Hikâyesi Taşacak Bu Deniz Sosyal Medyada Zirveyi Kaptı

Araştırmanın sosyal medya ayağında liderlik koltuğuna oturan yapım, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve OGM Pictures imzasını taşıyan Taşacak Bu Deniz oldu. Koçari ve Furtuna ailelerinin ezeli çatışmasını konu alan dizi, 614 bin 920 yansıma ile listenin zirvesine adını yazdırdı ve sosyal medya mecralarında en çok konuşulan yapım olarak dikkat çekti.

Listenin ikinci sırasında ise ekran macerasına bir yaz dizisi olarak güçlü bir başlangıç yapan Kanal D'nin Pastel Film yapımı Daha 17 yer aldı. Aras'ın derin aile sırları ve Leyla ile olan karmaşık ilişkisini merkeze alan yapım, 446 bin 416 yansıma elde etti.

Üçüncü sırada NOW kanalında ekrana gelen ve Most Production imzası taşıyan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi bulunuyor. Serhat ile Yıldız'ın sürükleyici hikâyesini ekrana taşıyan bu iddialı yapım 418 bin 651 yansıma topladı.

Listenin dördüncü sırasında 331 bin 179 yansıma ile Show TV'nin MF Yapım imzalı Muhtemel Aşk dizisi yer alırken, ilk beşi 294 bin 74 yansıma ile Kanal D'nin AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi tamamladı.

Medya ve Basın Yansımalarında Kızılcık Şerbeti Fırtınası

Sosyal medyadaki dijital dalganın yanı sıra internet haber siteleri, televizyon programları ve yazılı basını kapsayan geleneksel medya yansıma sıralamasında ise zirvenin sahibi değişmedi.

Show TV ekranlarının fenomen yapımı ve Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti, 4 bin 60 yansıma ile haber medyasının zirvesine yerleşti. Haberlerde özellikle Abdullah Ünal karakteri ve kadroya katılan yeni oyuncuların performansları geniş yankı uyandırdı.

Medya sıralamasında atv'nin NTC Medya yapımı Altı Üstü İstanbul 2 bin 719 yansıma ile ikinci sırada kendine yer bulurken, Uzak Şehir dizisi 2 bin 674 yansıma ile üçüncü sırayı aldı. Derin ve Mehmet'in etkileyici hikâyesini anlatan Star TV'nin Poll Films yapımı Tuzlu Kahve ise güçlü dijital içerik kampanyalarının da katkısıyla 2 bin 594 yansıma elde ederek dördüncü oldu. İlk beş sıralamasını 2 bin 516 yansıma ile Daha 17 dizisi tamamladı.