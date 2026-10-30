Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), konut abonelerinin elektrik faturalarını ilgilendiren yeni tüketim sınırını açıkladı. 2027 yılında uygulanacak düzenlemeyle devlet destekli tarifeden yararlanma koşulları değişirken, milyonlarca hanenin elektrik giderlerinin etkilenmesi bekleniyor. Yeni limitin hangi aboneleri kapsadığı ve faturaların nasıl hesaplanacağı merak ediliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken aboneleri için devlet destekli elektrik tüketim sınırını yeniden belirledi. 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanan kararla yıllık tüketim limiti, 2027 yılından itibaren düşürülecek.

Yeni uygulama, yüksek miktarda elektrik kullanan hanelerin destekli ulusal tarife yerine tüketimlerine bağlı farklı fiyatlandırmayla karşılaşmasına yol açabilecek. Ancak bütün abonelere aynı oranda zam yapılması söz konusu değil.

Kurumun açıklamasına göre Türkiye'deki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunun yeni düzenleme kapsamında yüksek tüketimli gruba girmesi bekleniyor. Bu sayı konut abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'sini oluşturuyor.

Elektrik Faturalarında 2027 Tüketim Sınırı

Yeni düzenlemede temel ölçüt son faturanın lira tutarı değil, yıllık toplam elektrik tüketimi olacak. Aylık 820 lira ise EPDK'nin belirttiği yaklaşık karşılık olarak değerlendiriliyor.

Kararın rakamları şöyle:

2025 sınırı: Yıllık 5.000 kWh.

2026 sınırı: Yıllık 4.000 kWh.

2027 sınırı: Yıllık 3.000 kWh.

Aylık ortalama karşılık: 250 kWh.

Yaklaşık fatura karşılığı: 820 TL.

Etkilenmesi beklenen abone: 6,5 milyon.

Dolayısıyla yalnızca bir ay 820 liranın üzerinde fatura gelmesi, abonenin otomatik olarak destek kapsamından çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

Yüksek Tüketimli Abonelerde Yeni Tarife

Belirlenen yıllık eşiğe ulaşan ve özel tedarik anlaşması yapmayan abonelere son kaynak tedarik tarifesi uygulanacak. Bu tarifede enerji bedeli piyasa koşullarına göre hesaplanabileceğinden faturalar artabilecek.

Ancak 835 liralık bir faturanın mutlaka 1.690 liraya yükseleceği iddiası kesin değil. Yeni tutar, tüketim miktarına ve uygulanacak fiyatlandırmaya bağlı olacak.

Yeni Uygulama Ne Zaman Başlayacak

Düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek. Bununla birlikte destekli tarifeden çıkış tarihi, yıllık tüketim eşiğinin hangi ay aşıldığına göre değişebilecek.

EPDK'nin örneğine göre sınırı Ekim 2026'da ilk kez aşan aboneye 1 Ocak 2027'de, Aralık 2026'da aşana ise 1 Mart 2027'de yeni tarife uygulanacak.

Şehit aileleri, belirli gazi grupları ve elektrikli yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler gibi istisna kapsamındaki aboneler değişiklikten etkilenmeyecek.