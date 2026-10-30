Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte bankaların emekli promosyon kampanyaları yeniden güncellendi. Emekli maaşını taşımayı veya taahhüt yenilemeyi düşünen milyonlarca vatandaş için bankaların güncel promosyon rakamları ve ek avantajları netleşti. En yüksek ödemeyi yapan bankalar ve ek kampanya detayları haberimizde yer alıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklisinin merakla beklediği Kasım ayı emekli promosyon rakamları bankalar tarafından resmi olarak duyuruldu.

Ekim ayının son günlerinde hareketlenen piyasada, bankalar müşteri portföylerini genişletmek ve mevcut emekli müşterilerini elinde tutabilmek adına promosyon tutarlarını ve ek kampanya avantajlarını yeniden masaya yatırdı.

Maaşını taşımayı veya mevcut taahhüdünü yenilemeyi planlayan milyonlarca vatandaş, hangi bankanın ne kadar nakit ödeme yaptığını ve ek fırsatlar sunduğunu yakından inceliyor.

Bankaların Güncel Promosyon Tutarları ve Ek Kampanyalar

Emeklilere sunulan promosyon ödemeleri; maaş aralıklarına, 3 yıllık taahhüt koşullarına ve bankaların özel kampanya şartlarına göre değişiklik gösteriyor. Piyasada rekabetin artmasıyla birlikte bazı özel ve katılım bankalarında nakit promosyon ve ek ödüllerle birlikte rakamlar 32 bin TL seviyelerine kadar tırmanıyor. İşte banka banka kasım ayı güncel promosyon listesi:

Türkiye Finans ve ING: Emeklilere sunulan en yüksek paketlerden birini açıklayan Türkiye Finans, nakit promosyon, bonus ve ödüllerle birlikte 32.000 TL’ye varan toplam avantaj sağlıyor. ING ise ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra ek kampanyalarla bu rakamı 32.000 TL’ye kadar çıkarıyor.

DenizBank ve Yapı Kredi: Her iki banka da emekli müşterilerine 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi gerçekleştirerek üst segmentte yer alıyor.

Garanti BBVA ve İş Bankası: Bankalar, 15.000 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak sunulan 10.000 TL’lik bonus ve ek ödemelerle birlikte toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Akbank: SGK emeklilerine 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 5.000 TL chip-para olmak üzere toplamda cazip bir paket sunuyor.

QNB: Emekli maaşını taşıyan müşterilerine 20.000 TL’ye varan promosyon imkanı tanıyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank: Kamu bankaları temel promosyon olarak 12.000 TL ödeme yaparken, özellikle Ziraat Bankası sunduğu kapsamlı ek paketlerle dikkat çekiyor. Ziraat Bankası; 40 bin TL’ye varan faizsiz kredi imkânı, fatura başına iade, ücretsiz HGS, Bankkart Lira ve yılda iki kez faizsiz nakit avans gibi devasa ek avantajlarla toplamda 90 bin TL’ye varan finansal destek paketi sunuyor. Halkbank ise ölüm aylığı alan hak sahiplerine 5.000 TL ödeme desteği sağlıyor.

Emekliler Banka Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Promosyon tutarlarının cazibesi kadar bankaların sunduğu ek hizmetlerin de büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Ücretsiz havale/EFT işlemleri, yaygın ATM ağları, şubelerde öncelikli hizmet ve esnek kredi imkânları emeklilerin tercih yaparken göz önünde bulundurduğu ana unsurlar arasında yer alıyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduran veya emekli olan vatandaşlar, istedikleri bankaya dijital kanallar veya şubeler aracılığıyla başvuru yaparak promosyon ödemelerini kısa süre içinde hesaplarına alabiliyor.