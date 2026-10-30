Merkez Bankası'nın faiz politikalarındaki gelişmelerin ardından mevduat faizlerinde yaşanan dalgalanmalar sürerken, yatırımcılar en karlı seçenekleri araştırmaya devam ediyor. Güncel verilere göre, 500 bin TL ve 1 milyon TL tutarındaki birikimlerin farklı bankalardaki aylık net getirileri ve faiz oranları netleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirdiği faiz indirimleri, finans piyasalarında ve yatırım araçlarında hareketliliğe neden olmaya devam ediyor.

Özellikle mevduat faizlerinde yaşanan dönemsel dalgalanmalar, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların en yüksek oranları sunan bankaları yakın markaja almasına yol açıyor.

Günlük vadeli mevduat hesapları ve hoş geldin faizi kampanyaları, yatırımcıların nakit akışını yönetirken aynı zamanda yüksek getiri elde etmesini sağlıyor. Piyasada yer alan güncel verilere göre, 500 bin TL ve 1 milyon TL anapara tutarına sahip birikimlerin bankalara göre sağladığı net kazançlar açıklandı.

500 Bin TL Birikimin Bankalara Göre Aylık Net Getirisi

Yarım milyonluk sermayesini değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu faiz oranları %37,50 ile %44,00 arasında değişiklik gösteriyor. Günlük vadeli hesap alternatifleri arasında öne çıkan oranlar ve net kazançlar şu şekilde sıralanıyor:

Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap): %44,00 faiz oranıyla öne çıkan bankada, 500 bin TL için sunulan net kazanç 14.544,07 TL olurken vade sonu tutar 514.544,07 TL seviyesine ulaşıyor.

ING (Turuncu Hesap): Yeni müşterilere özel %43,00 faiz oranı sunan banka, 500 bin TL'ye 13.419,16 TL net kazanç sağlayarak vade sonu tutarı 513.419,16 TL yapıyor.

Odea (Oksijen Hesap): Kampanya kapsamında %42,00 faiz oranı uygulayan bankada net kazanç 13.136,69 TL olarak hesaplanıyor.

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %41,00 faiz oranıyla 500 bin TL için 13.237,28 TL net getiri sunuyor.

TEB (Marifetli Hesap): %40,50 faiz oranıyla 13.370,68 TL net kazanç sağlarken, Akbank Serbest Plus Hesap ise %37,50 faiz oranıyla 13.741,33 TL net getiri sunuyor.

1 Milyon TL'lik Birikimin Getiri Tablosu

Mevduatını 1 milyon TL seviyesinde tutan yatırımcılar için ise kazanç oranları katlanarak artıyor. Bankaların sunduğu güncel oranlar doğrultusunda milyonluk sermayenin aylık net getirileri dikkat çekici rakamlara ulaşıyor:

Türk Ticaret Bankası: %44,00 faiz oranıyla 1 milyon TL'ye 29.088,14 TL net kazanç sağlarken, toplam tutar 1.029.088,14 TL oluyor.

ING Turuncu Hesap: %43,00 faiz oranıyla yatırımcısına 26.838,32 TL net kazanç sunuyor.

Odea Oksijen Hesap: %42,00 faiz oranıyla 24.736,80 TL net getiri sağlarken, QNB Kazandıran Günlük Hesap %41,00 oranla 25.572,02 TL kazanç sunuyor.

TEB Marifetli Hesap: %40,50 faiz oranıyla 25.255,72 TL net kazanç sağlarken, Akbank Serbest Plus Hesap %37,50 faiz oranıyla 27.482,67 TL net getiri sunuyor.

Yatırımcılara Uyarı: Kampanya Sürelerine Dikkat

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarının birçoğu "hoş geldin faizi" veya belirli bir süreyle sınırlı (örneğin ilk 90 gün veya ilk 10 gün) kampanyalar kapsamında sunuluyor.

Bu nedenle yatırımcıların hesap açarken kampanya koşullarını, alt limitleri ve vade bitiminde uygulanacak standart faiz oranlarını dikkatlice incelemesi büyük önem taşıyor. Günlük vadeli hesaplar, paranın hem değerlenmesini hem de ihtiyaç anında esnek bir şekilde kullanılabilmesini sağladığı için tasarruf sahipleri tarafından sıklıkla tercih edilmeye devam ediyor.