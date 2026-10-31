Finans piyasalarında taşların yerinden oynadığı bu haftada Borsa İstanbul ve altın sert düşüşler yaşarken, yatırımcılar güvenli liman arayışına girdi. Borsa yüzde 3'ü aşan kayıpla kapanışı en düşük seviyesinden yaparken, dolar ve para piyasası fonları bu kaotik haftada yatırımcısına kazandıran nadir varlıklar oldu.

Finans piyasalarında sert dalgalanmaların yaşandığı ve yatırımcıların adeta nefesini tutarak takip ettiği bir hafta geride kaldı. Borsa İstanbul’dan altın fiyatlarına, döviz kurlarından fon piyasalarına kadar geniş bir yelpazede yaşanan kayıplar dikkat çekerken, piyasalardaki bu kaotik tablo portföyleri derinden etkiledi.

Enflasyon ve küresel ekonomik dengeler arasındaki denge arayışı sürerken, bu hafta hangi yatırım aracının kazandırdığı ve hangi varlıkların değer kaybettiği netlik kazandı.

Borsa İstanbul’da Sert Düşüş ve Dip Seviye

Haftanın en çok dikkat çeken kayıplarından biri Borsa İstanbul’da yaşandı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22 oranında sert bir düşüşle 10.759,56 puandan tamamladı. Hafta boyunca piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde en yüksek 11.294,83 puanı test eden endeks, seansların ardından en düşük seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

Hisse senedi yatırımcıları için zorlu geçen bu süreçte, borsadaki kayıplar portföylerde ciddi gerilemelere neden olurken, uzmanlar önümüzdeki döneme ilişkin temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Altın Yatırımcısını Üzdü: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları da bu haftaki düşüş dalgasından nasibini aldı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,18 oranında gerileyerek 6.295 liraya indi. Yatırımcıların gözdesi olan diğer altın türlerinde de benzer düşüşler görüldü.

Cumhuriyet altını yüzde 1,67 kayıpla 41.180 liraya gerilerken, çeyrek altın ise yüzde 1,71 düşüşle 10.340 liradan alıcı buldu. Altın fiyatlarındaki bu geri çekilme, kıymetli maden yatırımcılarını temkinli bir bekleyişe itti.

Döviz Piyasasında Ayrışma: Dolar Yükseldi, Euro Geriledi

Döviz cephesinde ise dolar ve euro arasında zıt yönlü hareketler dikkat çekti. Dolar/TL kuru haftalık bazda yüzde 0,48 oranında bir yükseliş kaydederek 49,9460 liraya çıktı. Buna karşın Euro/TL kuru yüzde 0,10 oranında düşüşle 55,7220 liraya geriledi. Böylece döviz sepetinde dolar haftayı primli kapatırken, euro yatırımcısına hafif oranda kaybettirmiş oldu.

Fon Piyasasında En Çok Kazandıran Kategori

Yatırım ve emeklilik fonları cephesinde de genel bir zayıflama gözlendi. Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, emeklilik fonlarındaki düşüş yüzde 0,24 olarak kayıtlara geçti. Ancak fon kategorileri arasında pozitif ayrışan alanlar da oldu.

Açıklanan verilere göre, yatırım fonları arasında haftanın en fazla kazandıran kategorisi yüzde 0,52 getiriyle para piyasası fonları oldu.

Borsa, altın ve avronun değer kaybettiği bu zorlu haftada doların sınırlı yükselişi ve para piyasası fonlarının sağladığı pozitif getiri, yatırımcıların sığındığı az sayıdaki limanlar arasında yer aldı. Piyasaların önümüzdeki hafta nasıl bir seyir izleyeceği ise ekonomi gündemindeki yeni verilere ve merkez bankalarının hamlelerine odaklanmış durumda.