Bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranlarıyla birlikte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni hesaplama tabloları netleşti. 1,5 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli kredinin aylık taksitleri 42.091 TL ile 49.121 TL arasında değişirken, toplam geri ödeme tutarları 5 milyon TL ile 5,9 milyon TL sınırını aşıyor.

Gayrimenkul sektöründe ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren güncel konut kredisi faiz oranları yeniden şekillendi. Bankaların rekabet ortamı ve ekonomik dengeler doğrultusunda güncellediği kredi paketleri, özellikle ev almayı planlayanların bütçe hesaplamalarını baştan aşağı değiştirdi.

Standart bir konut alımında en çok tercih edilen finansman modeli olan 120 ay vade seçeneği, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarıyla birlikte yatırımcıların markajına girdi. Kredi kullanarak ev sahibi olmayı düşünenler, bütçelerine en uygun geri ödeme planını oluşturabilmek için bankaların güncel rakamlarını titizlikle inceliyor.

1,5 Milyon TL Kredi İçin Banka Banka Güncel Taksit Tutarları

Piyasada yer alan güncel verilere göre, 1.500.000 TL (1,5 milyon TL) tutarındaki 120 ay vadeli bir konut kredisinin geri ödemesi, tercih edilen bankaya ve uygulanan faiz oranına bağlı olarak geniş bir aralıkta değişiklik gösteriyor. Mevcut tablolara göre aylık taksitler 42.091 TL ile 49.121 TL arasında seyrederken, toplam geri ödeme tutarları ise 5.073.046 TL ile 5.913.671 TL sınırları arasında şekilleniyor.

Bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına ve örnek ödeme planlarına göre detaylar şu şekilde sıralanıyor:

En Düşük Faiz Oranı (%2,69 - Akbank / Halkbank Kampanyalı vb.): Kampanyalı ve özel oranlar sunan bu grupta, aylık taksit ödemeleri ~42.091 TL olarak gerçekleşiyor. Kredinin 120 aylık vade sonundaki toplam geri ödemesi ise ~5.073.046 TL seviyesinde bulunuyor.

Orta Seviye Faiz Oranı (%2,87 - HesapKurdu Ortalaması): Piyasa genel ortalamasını yansıtan bu oranla kredi çekmek isteyenler için aylık taksit tutarı 44.543 TL , toplam geri ödeme tutarı ise 5.365.250 TL olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası (%2,89 Faiz Oranı): Kamu bankalarının sunduğu şartlar kapsamında Ziraat Bankası'nda faiz oranı %2,89 olarak uygulanıyor. Bu oran üzerinden aylık taksit ödemesi 44.818 TL , toplam geri ödeme ise 5.378.138 TL oluyor.

TEB ve Diğer Bankalar (%3,20 Faiz Oranı): Daha yüksek faiz oranlarıyla finansman sağlayan bankalarda ise aylık taksitler 49.121 TL seviyesine yükselirken, 10 yıllık vade sonunda toplam geri ödeme tutarı 5.913.671 TL rakamına ulaşıyor.

Kredi Kullanırken Ek Masraflara Dikkat Edilmeli

Konut kredisi kullanırken yalnızca aylık taksit tutarlarına ve faiz oranlarına odaklanmak yeterli olmuyor. Uzmanlar, kredi maliyetlerini hesaplarken bankaların talep ettiği ek masrafların da bütçeye dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kredi tahsis ücreti, dosya masrafı, eksper raporu ve konut ipotek tesis ücretleri gibi kalemler bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin kredi başvurusunda bulunmadan önce ilgili bankalardan masraf dökümünü eksiksiz olarak talep etmesi ve nihतिक maliyeti buna göre planlaması büyük önem taşıyor.