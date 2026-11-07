Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş ve bayram ikramiyesi düzenlemesine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi yönetiminin değerlendirdiği seçenekler arasında emekli ikramiyesinin 5 bin TL'ye, en düşük emekli aylığının ise 30 bin TL seviyesine çıkarılması bulunuyor. Refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinin de ele alınacağı süreçte gözler Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çevrildi.

Emeklilerin 2027 yılında alacağı maaş artışları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Ekonomi yönetimi ile AK Parti grubunun hazırladığı alternatifli düzenlemelerde, mevcut enflasyon artışlarına ek olarak farklı iyileştirme seçenekleri değerlendiriliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, emekli gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü doğruladı. Bakan Işıkhan, ilave iyileştirmelerin Ocak 2027 döneminde uygulanmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye gazetesinin 6 Kasım tarihli haberinde ise bayram ikramiyeleri ve en düşük emekli aylığına ilişkin yeni rakamlar gündeme taşındı. Ancak açıklanan seçenekler henüz resmî karara dönüşmedi.

Emekli Bayram İkramiyesinde 5 Bin TL Hesabı

Gündemdeki seçeneklere göre olası ödeme tutarları şöyle:

Mevcut bayram ikramiyesi: 4.000 TL.

2027 için değerlendirilen tutar: 5.000 TL.

Bayram başına olası artış: 1.000 TL.

Mevcut yıllık toplam: 8.000 TL.

Yeni senaryoda yıllık toplam: 10.000 TL.

Düzenlemenin durumu: Henüz kesinleşmedi.

Önerilen artışın kabul edilmesi halinde emeklilerin iki bayramda alacağı toplam ödeme 2 bin TL yükselebilecek.

En Düşük Emekli Maaşında 30 Bin TL Beklentisi

Maaş iyileştirmelerine yönelik çalışmalarda en düşük emekli aylığının 30 bin TL seviyesine çıkarılması da değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.

Bu tutarın uygulanabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin hazırlanması ve Mecliste kabul edilmesi gerekiyor.

Refah Payı ve Seyyanen Zam Seçenekleri

Ekonomi yönetiminin değerlendirmesinde yalnızca en düşük maaşı alanları değil, diğer emeklileri de kapsayabilecek alternatifler üzerinde duruluyor.

Refah payı veya seyyanen artışın uygulanıp uygulanmayacağı, yapılacak etki ve bütçe maliyeti değerlendirmelerinin ardından belirlenecek.

Emekli Maaşı Düzenlemesinde Meclis Takvimi

Basına yansıyan bilgilere göre hazırlanan modellerin Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin 2027 yılı bütçe görüşmeleri sonrasında TBMM gündemine taşınabileceği belirtiliyor. Kesin maaş ve ikramiye tutarları ise resmî kararların ardından netleşecek.