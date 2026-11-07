Türkiye İş Bankası, vadesiz hesabından ilk kez iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 750 TL MaxiPuan hediye ediyor. 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında puan yüklemeleri aralık ve ocak aylarında yapılacak.

Türkiye İş Bankası, kasım ayına yönelik hazırladığı yeni finansal fırsat kapsamında müşterilerine 750 TL MaxiPuan kazanma imkânı sunuyor. Bankanın vadesiz Türk lirası hesabı üzerinden ilk kez iki yeni fatura ödeme talimatı tanımlayan bireysel müşteriler, elektrik, su, doğal gaz, telefon ve internet faturaları üzerinden bu haktan yararlanabiliyor.

İş Bankası 750 TL MaxiPuan Kampanyası Katılım Koşulları

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında vadesiz TL hesabından ilk defa iki yeni fatura talimatı vermesi gerekiyor. Ayrıca 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla müşterinin sistemde kayıtlı aktif bir fatura talimatının bulunmaması şartı aranıyor.

Ödül hakkının geçerli sayılabilmesi için belirlenen temel kriterler şu şekildedir:

Talimatların İş Bankası vadesiz TL hesabı üzerinden ilk kez oluşturulması,

Verilen yeni talimatlara ait ilk fatura ödemelerinin başarıyla gerçekleşmesi,

Otomatik ödeme talimatlarının 30 Nisan 2027 tarihine kadar sistemde iptal edilmeden aktif kalması,

Her bir fatura için 1 Kasım 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında en az 3 tahsilatın tamamlanması gerekmektedir.

Bireysel emeklilik, sigorta primleri, özel okul ücretleri ve finansman şirketlerine yönelik ödeme talimatları kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Her müşteri bu avantajdan yalnızca bir defa yararlanabiliyor.

MaxiPuan Yükleme ve Kullanım Tarihleri

Kampanya kriterlerini eksiksiz yerine getiren müşterilerin ödülleri, fatura tahsilat tarihlerine göre iki ayrı dönemde hesaplara aktarılıyor. Fatura tahsilatı 15 Aralık 2026 tarihine kadar yapılanların puanları 24 Aralık 2026 gününe kadar, 16-31 Aralık 2026 arasında gerçekleşenlerin puanları ise 11 Ocak 2027 tarihine kadar yükleniyor.

Hesaba tanımlanan MaxiPuan ödüllerinin yüklendiği dönemi takip eden ayın son gününe kadar harcanması şart koşuluyor. Belirtilen sürede kullanılmayan puanlar sistem tarafından geri alınıyor. Talimatların 30 Nisan 2027 tarihinden önce iptal edilmesi durumunda da kazanılan haklar iptal ediliyor.

Kampanya Başvurusu Nereden ve Nasıl Yapılır?

İş Bankası müşterileri, fatura ödeme talimatlarını İşCep mobil uygulaması başta olmak üzere bankanın tüm dijital ve fiziksel şube kanallarından kolayca tanımlayabiliyor. 30 Kasım 2026 mesai bitimine kadar sisteme işlenen geçerli talimatlar otomatik olarak değerlendirmeye alınıyor.