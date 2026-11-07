Kamu çalışanlarının emeklilik yaşı ve prim gününe ilişkin koşullar yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı mevzuata göre 1999 öncesinde sigortalı olan memurlar ile 2008 sonrasında göreve başlayanlar farklı şartlara tabi tutuluyor. Özellikle 9000 ve 5400 prim günüyle emeklilik seçeneklerinde kadın ve erkekler için uygulanan yaş sınırları dikkat çekiyor.

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanının emeklilik koşulları, ilk sigortalılık tarihine göre belirleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), memurların tabi olduğu mevzuat doğrultusunda farklı yaş ve hizmet süresi şartları uyguluyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan uygun kamu görevlilerine yaş şartı olmadan emeklilik imkânı tanıyor. Bu kapsamdaki kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılı aranıyor.

Sonraki dönemlerde sigortalı olanlarda ise yaş sınırı yeniden önem kazanıyor. Özellikle 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk kez kamu görevlisi olarak sigortalı olanlar için 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

Memurların Emeklilik Şartları ve Prim Günleri

Mevcut mevzuatta uygulanan temel koşullar şöyle:

EYT kapsamındaki kadın memurlar: 20 hizmet yılı.

EYT kapsamındaki erkek memurlar: 25 hizmet yılı.

1999 sonrası eski Emekli Sandığı kapsamı: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 25 yıl hizmet.

Eski iştirakçilerde kısmi emeklilik: 15 yıl hizmet ve 61 yaş.

5510 kapsamındaki normal emeklilik: 9000 prim günü.

5510 kapsamındaki kısmi emeklilik: 5400 prim günü ve kademeli yaş şartı.

9000 Günle Emeklilik Yaşı Tablosu

5510 kapsamındaki memurlarda 9000 prim gününün tamamlandığı tarihe göre yaş koşulları şöyle:

Prim şartının tamamlandığı dönem Kadın Erkek 2035 sonuna kadar 58 60 2036–2037 59 61 2038–2039 60 62 2040–2041 61 63 2042–2043 62 64 2044–2045 63 65 2046–2047 64 65 2048 ve sonrası 65 65

5400 Günle Kısmi Emeklilik Şartları

9000 prim gününü tamamlayamayan uygun sigortalılar, 5400 gün üzerinden yaşlılık aylığına hak kazanabiliyor.

Bu seçenekte 2035 sonuna kadar prim şartını tamamlayan kadınlar için 61, erkekler için 63 yaş uygulanıyor. Sonraki dönemlerde yaş sınırı kademeli artarak 65'e ulaşıyor.

Memurların Emeklilik Başvuru Süreci

Görevde bulunan memurlar emeklilik başvurularını çalıştıkları kurum üzerinden gerçekleştiriyor.

Görevinden ayrılmış kişiler ise SGK'nin ilgili kamu görevlileri emeklilik birimine veya uygun e-Devlet hizmetlerine başvurabiliyor.

Kesin emeklilik tarihi, hizmet kayıtları ve uygulanacak mevzuat dikkate alınarak belirleniyor.