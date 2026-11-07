Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde emekli zammı düzenlemesine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde yapılacak artışlarda yaş ve prim ödeme gün sayısı kriterlerinin değerlendirildiğini belirten Şimşek, 2027 yılında gelir, kurumlar ve KDV oranlarında yeni bir artış olmayacağını vurguladı.

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek yeni ek zam ve düzenleme haberlerine çevrilmiş durumda. Yaşam maliyetleri, enflasyon oranları ve alım gücü dengeleri çerçevesinde şekillenen emekli maaşları için hükümet kanadından yeni sinyaller gelmeye devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak emeklilere yönelik planlanan yeni düzenlemelerin detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamalar, önümüzdeki dönemde emekli maaşı hesaplama sisteminde ve artış oranlarında yeni kriterlerin devreye girebileceğini gösterdi.

Yüksek Prim ve Çalışma Günü Çıkmazında Kritik Viraj: Mehmet Şimşek O Detayları Tek Tek Anlattı!

Emeklilerle ilgili yürütülen hazırlık çalışmalarının henüz tam anlamıyla sonuçlanmadığını belirten Bakan Mehmet Şimşek, yapılacak düzenlemenin tüm emekli kesimini kapsayacağının altını çizdi.

Ancak yapılacak artışların adil bir temele oturtulması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, zam oranlarının herkes için birebir aynı olmak zorunda olmadığını, özellikle yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre farklılaştırılmasının çok daha doğru bir yaklaşım olacağını ifade etti. Seyyanen bir zam yapılsa dahi bu temel kriterlerin mutlaka gözetileceğini belirten Şimşek, sistemin sürdürülebilirliği açısından bu dengenin önemine işaret etti.

Aralık Ayı İşaret Edildi: 2027 Emekli Maaşı Düzenlemesindeki O Yeni Formül!

Bakan Şimşek'in Meclis kürsüsünde ve kulislerde yaptığı değerlendirmelere göre, önümüzdeki dönemde atılacak adımların temel hatları şu başlıklar altında toplanıyor:

Yaş ve Prim Günü Dengesi: Yapılacak ek artışların ve iyileştirmelerin herkes için aynı oranda olmayabileceği, emeklinin sistemde kaldığı süre, ödediği prim günü ve yaşı gibi kriterlerin dikkate alınacağı değerlendiriliyor.

Kurumlar Arası Ortak Çalışma: Sürecin tek başına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı değil, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere çok sayıda farklı kurumu ilgilendirdiği, bu nedenle çalışmaların kapsamlı yürütüldüğü ifade edildi.

Aralık Ayı Takvimi: Konunun bütçe dengeleri ve tedbir boyutu göz önünde bulundurularak, nihai çalışmanın büyük bir ihtimalle aralık ayı içerisinde tamamlanması ve bütçe görüşmelerinin hemen ardından Meclis takvimine getirilmesi bekleniyor.

SGK Bütçe Yükü: Sosyal Güvenlik Kurumu'na bütçeden aktarılan kaynakların her geçen gün arttığına dikkat çekilerek, yapılacak düzenlemelerin mali disiplin ilkeleri çerçevesinde ele alındığı kaydedildi.

2027 Yılında Vergi Oranları Artacak mı?

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında geçtiği "tedbir" ifadesinin yeni bir vergi artışı anlamına gelip gelmediği yönündeki iddialara net bir dille yanıt verdi.

Kamuoyunda endişe yaratan vergi artışı spekülasyonlarına son noktayı koyan Şimşek, 2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) genel oranlarında herhangi bir artışın hükümetin gündeminde kesinlikle yer almadığını açıkladı.

Milyonlarca emeklinin ve çalışanın merakla beklediği bu süreç, aralık ayında yapılacak resmi komisyon çalışmaları ve Meclis'e sunulacak yasal düzenlemelerle birlikte netlik kazanacak. Emeklilerin alım gücünü korumaya yönelik atılacak adımların, bütçe imkanları ve prim-yaş dengesi gözetilerek şekillendirilmesi bekleniyor.