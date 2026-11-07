Emniyet personeline yönelik konut imkanlarını artırmak amacıyla POLSAN iş birliğiyle yeni bir toplu konut projesi başlatılıyor. İlk etapta Ankara'da 2 bin konut inşa edilirken, İstanbul'daki lojman sayısı da 5 bine yükseltilecek.

Emniyet teşkilatı personelinin barınma koşullarının iyileştirilmesine ve çalışma şartlarının düzenlenmesine yönelik yeni adımlar hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Bakım ve Yardım Sandığı iş birliğiyle personelin uzun vadeli ödeme planlarıyla konut sahibi olmasını hedefleyen çalışmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Toplu Konut Projesinde İlk Etap Ankara'da Başlıyor

Polislerin uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan toplu konut hamlesinin ilk etabı Ankara'da yükselecek. Başkent genelinde 2 bin adet konutun inşa edilmesi planlanırken projenin temelinin ilerleyen aylarda atılması hedefleniyor. Konut atağının 2027 yılı itibarıyla genişletilerek sırasıyla İstanbul, İzmir ve diğer büyükşehirlerde uygulanması planlanıyor.

İstanbul'daki Lojman Sayısı Artırılıyor

İstanbul'da görevli emniyet mensuplarının lojman ihtiyacını karşılamak adına mevcut kapasite büyütülüyor. Şehir genelinde halen 3 bin 350 civarında bulunan lojman adedine yaklaşık bin 650 yeni konut ilave edilerek toplam sayının kısa süre içerisinde 5 bine çıkarılması kararlaştırıldı.

Uygulama Alanı Planlanan Düzenleme Toplu Konut Ankara'da 2 bin konutluk ilk etap, 2027'de büyükşehirlere yayılım İstanbul Lojmanları Mevcut 3 bin 350 lojman kapasitesi 5 bine yükseltilecek Çalışma Sistemi Uygun birimlerde 12-36 mesai düzeni, diğerlerine fazla çalışma ücreti İkinci Şark Kritik bölgeler haricinde büyük ölçüde kaldırıldı

Mesai Düzeni, Personel Alımları ve Şark Görevi

Emniyet bünyesindeki çalışma saatlerine yönelik olarak eylül ayı itibarıyla şartları uygun birimlerde 12 saat çalışma ve 36 saat dinlenme esasına dayalı mesai düzenine geçildi. Bu sisteme dahil edilemeyen birimlerde görevli personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görüşmeleri devam ediyor. Teşkilata dönem bazında 10 bin ila 12 bin personel istihdam edilirken kadın kadro oranlarının artırılması gündemde bulunuyor. Ayrıca emniyet mensuplarının ikinci şark görevi uygulaması da belirli kritik alanlar haricinde büyük oranda kaldırılmış durumda.