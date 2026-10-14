Memur ve emeklilerin Ocak 2026’da alacağı zam oranı için geri sayım sürerken, 8 büyük finans kurumunun yıl sonu enflasyon tahminleri netleşti. Yüzde 28,80 ile yüzde 30 arasında değişen tahminler doğrultusunda, SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşları için hesaplanan olası yeni rakamlar haberimizde yer alıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı yeni yılın ilk ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre şekillenecek olan zam dönemi için finans kurumları peş peşe güncel tahminlerini paylaşıyor. Kuveyt Türk Yatırım’dan Gedik Yatırım’a kadar 8 önemli kurumun açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri, yüzde 28,80 ile yüzde 30 bandında değişiklik gösteriyor.

Açıklanan bu tahminler doğrultusunda, en düşük emekli maaşından memur maaşlarına kadar pek çok kalemde olası zam senaryoları da netleşmeye başladı. Kesin rakamların ortaya çıkması için son üç aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenirken, mevcut üç aylık tablo üzerinden yapılan ilk hesaplamalar milyonlarca vatandaşa ipucu veriyor.

Üç Aylık Enflasyon Verileri ve İlk Zam Oranları

Memur ve emekli maaş artışlarında kritik bir rol oynayan enflasyon verilerinin ilk yarısı geride kaldı. 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin açıklanan ilk üç aylık veriler; temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ve eylül aylarında ise yüzde 1,84 oranında enflasyon gerçekleştiğini ortaya koydu. Böylece üç aylık toplam enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı.

Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 5,57'lik bir zam oranı hak ediş olarak oluştu. Memurlar açısından ise mevcut üç aylık enflasyon, toplu sözleşme zammını aşan bir enflasyon farkı oluşması için henüz yeterli seviyeye ulaşmadı. Memurların enflasyon farkı hakkı kazanabilmesi için önümüzdeki aylarda en az yüzde 1,36 daha enflasyon gerçekleşmesi gerekiyor.

8 Kurumun 2026 Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri

Türkiye Gazetesi'nde yer alan analizlere göre, piyasanın önde gelen 8 kurumunun yıl sonu enflasyon beklentileri şu sıralamayla dikkat çekiyor:

Kuveyt Türk Yatırım: Yüzde 28,80

Alnus Yatırım: Yüzde 28,88

OYAK Yatırım: yüzde 29,20

Tacirler Yatırım: Yüzde 29,20

İş Yatırım: Yüzde 29,50

Garanti BBVA: Yüzde 30,00

Akbank: Yüzde 30,00

Gedik Yatırım: Yüzde 30,00

Bu tahminler, yılın kalan aylarında oluşacak enflasyon patikasına göre emekli ve memur maaşlarında farklı senaryoların doğabileceğini gösteriyor.

Kurum Bazında Olası En Düşük Maaş Senaryoları

Kurumların öngördüğü enflasyon oranlarına göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkları hesaplandığında en düşük maaşlarda beklenen olası artışlar şu şekildedir:

1. En Düşük Beklenti Senaryosu (Yüzde 28,80 - 28,88 Tahminleri)

Kuveyt Türk Yatırım ve Alnus Yatırım'ın tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,38 ile yüzde 9,45 arasında olacağı öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 9,4 oranında zam alırken, en düşük emekli maaşının 25.761 TL ile 25.777 TL seviyelerine yükseleceği hesaplanıyor. En düşük memur maaşının ise 75.378 TL bandına çıkması bekleniyor.

2. Orta Band Beklentileri (Yüzde 29,20 - 29,50 Tahminleri)

OYAK Yatırım, Tacirler Yatırım ve İş Yatırım'ın yüzde 29,20 ile yüzde 29,50 arasındaki tahminlerinde, SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranlarının yüzde 9,72 ile yüzde 9,97 arasında değişeceği öngörülüyor. Bu tablonun gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 25.841 TL ile 25.900 TL arasında bir rakama ulaşırken, en düşük memur emeklisi maaşı 34.020 TL seviyelerini görebiliyor.

3. Üst Band Beklentileri (Yüzde 30 Tahmini)

Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım ortaklığında yüzde 30 olarak belirlenen üst bant tahmininde, yılın ikinci yarısı enflasyonunun yüzde 10,4 olması bekleniyor. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,4 olurken, en düşük emekli maaşı 26.001 TL seviyesine yükselecek. Aynı senaryoda en düşük memur maaşı 76.080 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 34.156 TL olarak hesaplanıyor.

Kesin Rakamlar İçin Son Üç Ay Beklenecek

Kurumlar tarafından paylaşılan bu oranlar ve rakamlar kesinleşmiş maaş zamlarını ifade etmeyip, yıl sonu enflasyon tahminlerine dayalı öngörüsel hesaplamalardan ibarettir. Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında cebine girecek net zam oranının resmiyet kazanması için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin TÜİK enflasyon verilerinin tamamlanması ve ilan edilmesi gerekmektedir. Gözler şimdi son çeyrekte açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.