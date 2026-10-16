Emekli promosyonlarında ekim ayı kampanyaları sürerken Şekerbank’ın 35 bin TL’ye varan paketi dikkat çekti. Ancak üst tutara ulaşmak için maaş taşımanın yanında ek koşullar gerekiyor. Nakit promosyon, ilk maaşın bankaya yatmasını izleyen üç iş gününde ödeniyor. İşte maaşa göre tutarlar, fatura talimatı şartı ve ek ödüllerin ayrıntılarıyla başvuru öncesinde bilinmesi gereken bilgiler.

Emekli maaşını başka bankaya taşımayı veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemeyi düşünenler için banka promosyonları ekim ayında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Güncel haberlerde dikkat çeken kampanyalardan biri, Şekerbank’ın 35 bin TL’ye varan promosyon ve ek ödül paketi oldu. Bununla birlikte açıklanan tutar, her emekliye aynı miktarda ve koşulsuz nakit ödeme anlamına gelmiyor.

Kampanyada maaş tutarına bağlı promosyon ile bankacılık ürünlerine ilişkin ek ödüller birlikte hesaplanıyor. Bu nedenle başvuracak kişinin hem kendi maaş dilimini hem de yerine getirebileceği ek şartları incelemesi gerekiyor. Başvuru yapmak, toplam paketin bütün kalemlerini otomatik olarak kazandırmıyor.

Şekerbank emekli promosyonu ne kadar?

Bankanın yayımladığı tabloda maaş dilimine göre promosyon ve ulaşılabilecek toplam tutar şöyle:

Aylık net emekli maaşı Maaş promosyonu Ek koşullarla toplam üst tutar 9.999 TL’ye kadar 5.000 TL 23.000 TL 10.000–14.999 TL 8.000 TL 26.000 TL 15.000–19.999 TL 10.000 TL 32.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 35.000 TL

35 bin TL’lik üst tutar, en yüksek maaş diliminde yer alan ve ilgili ek ürün koşullarını sağlayan müşteriler için açıklanıyor. 35.000 TL'ye Varan Ödeme

Bu tabloyu okurken ilk iki ödeme sütununu birbirinden ayırmak önemli. Maaş promosyonu, paketin temel bölümünü gösteriyor. Son sütun ise bütün ilgili ek ödüllerin sağlanması halinde ulaşılabilecek üst sınırı ifade ediyor. Emeklinin gerçekte kazanacağı tutar, kendi başvurusunun ve ürün kullanımının sonucuna göre değişiyor.

Başvuru için hangi şartlar aranıyor?

Şekerbank’ın resmî koşullarına göre kampanya, maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklileri kapsıyor. Maaşın üç yıl boyunca bankadan alınacağına ilişkin taahhüt gerekiyor. Ayrıca en az iki otomatik fatura ödeme talimatının tanımlanması ve faturaların otomatik tahsil edilmesi şartı bulunuyor.

Bu nedenle kampanyayı yalnızca “maaşını taşı, ödemen yatsın” şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Fatura talimatının verilmesiyle tahsilatın gerçekleşmesi farklı aşamalar. Başvuru sırasında talimatların hangi faturalar için geçerli olduğu ve mevcut talimatların kapsama girip girmediği bankadan öğrenilmeli.

Ek ödül hangi işlemlere bağlı?

Toplam pakette vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, kredili mevduat hesabı ve iki fatura talimatı gibi farklı başlıklar bulunuyor. Ankara Masası’nın kampanya değerlendirmesi de 35 bin TL’nin tamamının koşulsuz nakit olmadığını, ek ürün şartlarının toplam tutarı belirlediğini vurguluyor.

Ek ödülleri karşılaştırırken ürünün kişiye maliyeti de hesaba katılmalı. Örneğin sigorta için ödenecek prim, yalnızca ödül tutarına bakılarak göz ardı edilmemeli. Kredili mevduat hesabının kullanımı da borçlanma maliyeti doğurabilir. Kampanyanın toplam üst sınırıyla kişinin elde edeceği net fayda aynı değildir.

Kart harcamasında süre ayrıntısı

Bankanın kart kampanyasında, ilgili koşulları karşılayan müşteriler için 60 gün içinde toplam 5.000 TL harcama karşılığında 5.000 TL ek ödül yer alıyor. Banka, yüklenen bonusların kullanım süresini 30 gün olarak belirtiyor.

Bu ayrıntı, ek ödülün kullanımını doğrudan etkiliyor. Hesaba nakit yatırılmasıyla karta süreli bonus yüklenmesi farklı işlemler. Ödülü kazanan kişinin yükleme tarihini ve son kullanım gününü takip etmesi gerekiyor. Günlük ihtiyacın dışında harcama yaparak ödüle ulaşmaya çalışmak ise beklenen avantajı azaltabilir.

Promosyon hesaplara ne zaman yatıyor?

Resmî açıklamaya göre nakit promosyon, ilk emekli maaşının Şekerbank hesabına yatmasını takip eden üç iş günü içinde ödeniyor. Bu süre başvuru tarihinden değil, ilk maaşın bankaya geçmesinden sonra başlıyor.

Dolayısıyla başvurusunu bugün tamamlayan herkesin aynı gün ödeme alacağı söylenemez. Maaş taşıma işleminin tamamlanması ve ilk aylığın yeni bankaya aktarılması ödeme takvimini belirliyor. Ek ödüller için de ilgili kampanya koşullarının ayrıca tamamlanması gerekiyor.