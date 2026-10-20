2027 yılı bütçe teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) aktarılması öngörülen kaynaklardaki yüzde 66'lık artış, emekli maaşlarına ek zam yapılabileceği yönündeki değerlendirmeleri gündeme taşıdı. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, bütçedeki artışın emeklilere yönelik ilave ödemeler veya sosyal desteklerle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ancak emekli aylıklarına ilişkin kesinleşmiş yeni bir zam kararı bulunmuyor.

Milyonlarca emeklinin 2027 yılında maaşlarına yapılacak artışı beklediği dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan bütçe teklifindeki Sosyal Güvenlik Kurumu transferleri gündeme geldi. Bütçede SGK'ya aktarılacak kaynakların artırılması, emeklilere ilave maaş artışı yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni inceleyerek SGK'ya yapılması öngörülen mali transferlerde yüzde 66 artış bulunduğuna dikkat çekti. Yılmaz, söz konusu kaynağın emekli aylıkları ve sosyal destek ödemeleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

16 Ekim 2026 tarihinde TBMM'ye sunulan bütçe teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Düzenlemede kamu harcamaları, sosyal güvenlik transferleri ve ekonomik hedeflere ilişkin ödenekler yer alıyor.

2027 Bütçesinde SGK'ya Yüzde 66 Transfer Artışı

Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın değerlendirmesine göre bütçedeki SGK transferleri, diğer bazı harcama kalemlerinden daha yüksek oranda artırılıyor.

2027 bütçesinde öne çıkan temel rakamlar şöyle:

Toplam bütçe gideri: 27,3 trilyon TL

Toplam bütçe geliri: 23,4 trilyon TL

Öngörülen bütçe açığı: 3,9 trilyon TL

SGK transferlerindeki artış: Yüzde 66

Ortalama enflasyon öngörüsü: Yüzde 22,5

Yıl sonu enflasyon hedefi: Yüzde 21

Faiz dışı harcama artışı: Yüzde 38,4

Bu rakamlar, 2027 yılı için hazırlanan bütçe tahminlerini ve ekonomistin değerlendirmelerini yansıtıyor.

Emeklilere Seyyanen Zam Seçeneği Gündemde

Yılmaz, SGK transferlerindeki yükselişin emekli maaşlarına ek artış yapılması veya sosyal yardım programlarının genişletilmesiyle ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

Ancak SGK'ya yapılan bütçe transferleri yalnızca emekli aylıklarından oluşmuyor. Kurumun finansman ihtiyaçları, devlet katkıları ve prim teşvikleri de bu kaynakların kullanımını etkileyebiliyor.

Emekli Maaşlarına Ek Zam Kararı Açıklanmadı

2027 yılı için emeklilere seyyanen zam yapılacağına ilişkin resmî bir düzenleme henüz açıklanmadı. Bütçe transferlerindeki artış, tek başına yeni bir maaş zammının kabul edildiği anlamına gelmiyor.

Yılmaz ayrıca vergi gelirleri ve bütçe harcamaları arasındaki ilişkiye dikkat çekerek vergilendirmede adaletin önemini vurguladı. SGK'ya ayrılan kaynakların hangi alanlarda kullanılacağı ise bütçe kalemleri ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek.