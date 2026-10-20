Yeni yılda geçerli olacak 2027 asgari ücret zammına dair bütçe verileri üzerinden ilk hesaplamalar yapıldı. Bütçedeki vergi istisnası ödeneğinin 1 trilyon 470 milyar liraya yükselmesiyle yüzde 30 artış ihtimali öne çıktı. Bu senaryoya göre net maaşın 36 bin 500 liraya ulaşabileceği belirtiliyor.

Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan belirleyecek olan 2027 asgari ücret artışı için ilk projeksiyonlar ekonomi çevrelerinde tartışılmaya başlandı. 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde yer alan vergi istisnası tutarlarındaki yükseliş, yeni dönemde uygulanabilecek olası zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Bütçe Verilerine Göre 2027 Asgari Ücret Tahmini

2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynağın 1 trilyon 470 milyar TL düzeyine çıkması, yeni zam döneminde yüzde 30 civarında bir artış yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu artışın uygulanması durumunda net asgari ücret yaklaşık 36 bin 500 TL seviyesine yükselecek.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem tarafından yapılan değerlendirmede, bir önceki yıl 1 trilyon 92 milyar TL olarak belirlenen vergi istisnası ödeneğinde yaklaşık yüzde 34,6 oranında artış kaydedildiği ifade edildi. Asgari ücretlilerin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulması nedeniyle ayrılan bu bütçe kalemi, zam senaryolarında referans gösterilse de doğrudan kesin zam oranını yansıtmıyor.

2027 Yılı İçin Masadaki Üç Farklı Zam Senaryosu

Ekonomik göstergeler ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda asgari ücret için üç temel senaryo üzerinde duruluyor:

Yüzde 25 Zam: Brüt ücret yaklaşık 41 bin 288 TL, net ücret ise 35 bin TL sınırının hemen üzerine çıkıyor.

Brüt ücret yaklaşık 41 bin 288 TL, net ücret ise 35 bin TL sınırının hemen üzerine çıkıyor. Yüzde 28,4 Zam: Orta Vadeli Program yıl sonu enflasyon beklentisine dayanan bu modelde brüt rakam 42 bin 410 TL, net tutar 36 bin 49 TL oluyor.

Orta Vadeli Program yıl sonu enflasyon beklentisine dayanan bu modelde brüt rakam 42 bin 410 TL, net tutar 36 bin 49 TL oluyor. Yüzde 30 Zam: Öne çıkan değerlendirmelere göre brüt maaş 42 bin 939 TL seviyesine, net ödeme ise yaklaşık 36 bin 500 TL düzeyine ulaşıyor.

Maaş Artış Hesaplama Tablosu

Olası artış oranlarının brüt ve net maaşlar üzerindeki yansıması şu şekilde sıralanıyor:

Artış Oranı Tahmini Brüt Ücret Tahmini Net Ücret Yüzde 25 41.288 TL 35.000 TL üzeri Yüzde 28,4 42.410 TL 36.049 TL Yüzde 30 42.939 TL 36.500 TL

Resmi Karar Tespit Komisyonu Tarafından Verilecek

2027 yılında geçerli olacak resmi ücret, yılın son çeyreğinde bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda kesinleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, enflasyon verileri ile ekonomik koşulları dikkate alarak nihai rakamı belirleyecek.