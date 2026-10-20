Staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik başlangıcı sayılması talebi, Ankara’daki yasama gündeminde yer alıyor. Meclis’e sunulan teklifler başlangıç tarihinin değiştirilmesi ve geçmiş sürelerin borçlanılması üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak teklif verilmesi, hakkın yürürlüğe girdiği anlamına gelmiyor. İşte sigorta kaydı, emeklilik primi ve düzenleme beklentisi arasındaki farkı anlamak için bilinmesi gereken temel ayrıntılar ve mevcut durum.

Staj ve çıraklık döneminde sigorta kaydı bulunan vatandaşların temel talebi, bu tarihin emeklilik açısından da sigortalılık başlangıcı kabul edilmesi. Geçmiş süreler için borçlanma imkânı sağlanması da Meclis’e sunulan tekliflerde yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarla yürürlükteki uygulamayı ayırmak gerekiyor. Bir kanun teklifinin TBMM’ye sunulması veya komisyonda bulunması, önerilen hakkın kullanılmaya başlandığı anlamına gelmiyor. İncelenen güncel Meclis kayıtlarında, bu alandaki farklı tekliflerin komisyon aşamasında olduğu görülüyor.

Staj ve çıraklık sigortası neden tartışılıyor?

Tartışmanın merkezinde, sigorta kaydının bulunmasıyla emekliliğe esas prim ödenmesinin farklı işlemler olması yer alıyor. Eğitim kapsamında yapılan staj ve çıraklık bildirimleri, ilgili statüye göre belirli sigorta güvenceleri sağlıyor. Ancak yalnızca bu kapsamda kayıt açılması, uzun vadeli sigorta primi ödenmiş olduğu anlamına gelmiyor.

SGK’nın açıklamalarında, çırak ve mesleki eğitim gören öğrenciler ile stajyerlerin kısmen sigortalı sayılmasına ilişkin düzenlemeler anlatılıyor. Bu kapsamın, bütün sigorta kollarını içeren normal çalışma bildirimiyle aynı değerlendirilmemesi gerekiyor.

Bu ayrım nedeniyle vatandaşın elindeki eski sigorta belgesinde bir tarih bulunması, emeklilik koşullarının mutlaka o tarihe göre belirleneceğini göstermiyor. İncelemede, kaydın hangi kapsamda açıldığı ve hangi primlerin bildirildiği önem taşıyor.

Talep edilen düzenleme neyi değiştirecek?

Meclis’teki tekliflerin amaçları arasında staj ve çıraklık başlangıcının uzun vadeli sigorta kolları bakımından başlangıç sayılması bulunuyor. Bir başka talep ise bu dönemlerde geçen sürelerin prim ödenerek emeklilik hesabına katılabilmesi.

Bununla birlikte teklifler aynı kapsamı taşımıyor. Bazıları başlangıç tarihine odaklanırken bazıları borçlanma hakkını veya belirli öğrenci ve çalışma gruplarının sigortalılık kapsamını birlikte ele alıyor.

Ekim ayında Meclis kayıtlarında hangi teklif var?

TBMM kayıtlarında 1 Ekim 2026 tarihinde komisyonlara sevk edilen bir teklif bulunuyor. Teklif; aday çıraklar, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ve eğitimleri sırasında staj yapan öğrenciler başta olmak üzere belirtilen gruplara çıraklık ve staj sürelerini borçlanma imkânı verilmesini amaçlıyor.

İncelenen kayıtta teklifin durumu “Komisyonda” olarak yer alıyor. Bu bilgi, sürecin takip edilebileceğini gösteriyor; başvuruların açıldığı veya borçlanma tutarlarının kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Sigorta başlangıcını esas alan başka bir teklif de bulunuyor

Meclis kayıtlarındaki bir diğer teklif, özellikle 1999 öncesindeki zorunlu staj ve çıraklık dönemleri bakımından başlangıç tarihinin sigorta başlangıcı kabul edilmesini hedefliyor. Bu teklifin de ilgili komisyonlarda bulunduğu görülüyor.

Burada iki ayrı soru ortaya çıkıyor: Geçmiş süreler prim gününe eklenecek mi, başlangıç tarihi değişecek mi? Bunlar birbirine bağlı olabilse de aynı işlem değil. Olası düzenlemenin sonucu, ancak kabul edilecek metnin kapsamıyla anlaşılabilir.

Talep, teklif ve yürürlükteki hak arasındaki fark

Aşama Ne anlama geliyor? Talep veya açıklama Bir değişikliğin yapılmasının istenmesi Kanun teklifi Değişiklik önerisinin TBMM’ye sunulması Komisyon aşaması Teklifin yasama sürecindeki değerlendirme aşaması Yürürlükteki düzenleme Kabul ve yayımlanma süreci tamamlanarak ilgili yürürlük şartları oluşmuş hüküm

“Meclis’e geldi” ifadesiyle “yasa çıktı” ifadesi aynı sonucu doğurmuyor. SGK da sigortalılık başlangıcı ve emeklilik yaşının hesaplanması gibi hakların kanunla düzenlenebileceğini vurguluyor.

Staj kaydı olanlar neyi kontrol etmeli?

Kendi durumunu araştıran vatandaşın önce staj veya çıraklık kaydıyla uzun vadeli sigorta primi bildirilen çalışma kaydını ayırması gerekiyor. Aynı kişinin hizmet geçmişinde farklı kapsamlarda bildirimler bulunabilir.

Yalnızca ilk görünen tarihten hareketle emeklilik günü hesaplamak veya bir teklif haberine dayanarak başvuru hakkı oluştuğunu düşünmek hatalı sonuca yol açabilir. Başlangıç tarihinin neden farklı değerlendirildiği, SGK’dan alınacak kişisel kayıt bilgileriyle netleştirilebilir.

20 Ekim itibarıyla incelenen kaynaklar, söz konusu talepleri karşılayan yeni ve genel bir hakkın yürürlüğe girdiğini göstermiyor. Bu nedenle haberlerde yer alan borçlanma ve başlangıç tarihi önerileri, mevcut uygulamayla karıştırılmadan takip edilmeli. Düzenleme beklentisinin hangi grupları kapsayacağı, maliyeti ve başvuru şartları için kesinleşmiş metin esas alınmalı.