Ziraat Bankası, emekli maaş müşterilerine özel yeni market kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında Bankkart kullanıcılarına toplam 1.500 TL Jest Lira kazanma imkanı sunuluyor. Başvurular 31 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ziraat Bankası, maaşını bankadan alan emekli müşterilerine yönelik yeni bir finansal destek kampanyası başlattı. Bankkart sahibi emekliler, market harcamaları üzerinden belirli şartları karşıladıklarında toplam 1.500 TL değerinde Jest Lira kazanma fırsatından yararlanabiliyor. Kampanya dönemi 1 Ekim ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasını kapsıyor.

Ziraat Bankası Market Kampanyası Detayları

Ziraat Bankası market kampanyası kapsamında emekliler, anlaşmalı üye iş yerlerinde Bankkart POS cihazları üzerinden tek seferde yapacakları her 1.500 TL ve üzeri harcamaya karşılık 150 TL Jest Lira kazanıyor. Bir müşteri kampanya boyunca en fazla 1.500 TL ödül elde edebiliyor.

Kullanıcıların en yüksek tutar olan 1.500 TL Jest Liraya ulaşabilmesi için kampanya süresince 10 farklı seferde belirtilen alt limit ve üzerinde harcama yapması gerekiyor. Kazanılan Jest Liralar, koşulları sağlayan hak sahiplerinin kartlarına anında yükleniyor.

Kampanyaya Katılım Yöntemleri

Emekli maaş müşterileri harcama yapmadan önce kampanyaya resmi kanallar üzerinden katılım sağlamakla yükümlüdür. Katılım işlemleri üç farklı yol ile gerçekleştirilebiliyor:

Bankkart Mobil uygulaması üzerinden ilgili kampanya alanından katılım sağlanabiliyor.

Bankkart resmi internet sitesi aracılığıyla başvuru yapılabiliyor.

Cep telefonunun mesaj kısmına M1500 yazılarak 4757 numarasına SMS gönderilebiliyor.

Kampanya Şartları ve Geçerlilik Kuralları

Fırsattan yalnızca maaş ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla alan Bankkart sahipleri faydalanabiliyor. Alışverişlerin fiziki olarak anlaşmalı marketlerde, Bankkart POS cihazları kullanılarak ve kartın kredi kartı özelliği tercih edilerek yapılması şart koşuluyor.

Özellik Kampanya Kuralı Geçerlilik Tarihleri 1 - 31 Ekim 2026 İşlem Başına Kazanım 1.500 TL ve üzerine 150 TL Maksimum Kazanım Tutarı 1.500 TL Jest Lira İnternet Alışverişleri Dahil Değil

İnternet üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri kampanya kapsamı dışında tutuluyor. Aynı gün aynı iş yerinden yapılan birden fazla harcamadan sadece ilki ödül hesaplamasına dahil ediliyor. Kampanya süresi içinde maaşını başka bir finans kuruluşuna transfer eden emeklilerin kazandığı Jest Liralar ise geri tahsil ediliyor.