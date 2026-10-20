Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank emeklilere ve yeni müşterilere özel finansman paketlerini devreye aldı. Kampanyalar kapsamında 40 bin liraya kadar faizsiz kredi ile masrafsız taksitli nakit avans seçenekleri sunuluyor.

Kamu bankaları, nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar ve emekliler için hazırladıkları yeni finansman desteklerini kamuoyuyla paylaştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yürütülen kampanyalarda faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve uygun vadeli ödeme seçenekleri öne çıkıyor. Finansman paketleri; maaşını ilgili bankaya taşıyan emeklileri, yeni emekli olanları ve ilk defa bireysel kredi kartı edinen müşterileri kapsıyor.

Ziraat Bankası Faizsiz Finansman Koşulları

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan veya maaşını bünyesine aktaran müşterilere 40 bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi sağlıyor. Hak sahipleri maaş transferinin tamamlanmasından bir gün sonra şubeler veya dijital kanallar aracılığıyla başvuru yapabiliyor.

Banka ayrıca müşterilerine yılda iki kez 25 bin TL limitli ve 3 taksitli faizsiz nakit avans hakkı tanıyor. Bu finansmandan ilki 30 Haziran 2026 tarihine kadar, ikincisi ise bu tarihten sonraki dönemde kullanılabiliyor.

Halkbank Emekli Nakit Kredi Seçeneği

Halkbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik 30 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli taksitli nakit kredi imkanı sunuyor. İlgili finansman desteğinde bankanın kredi politikaları ve onay kriterleri esas alınıyor. Başvuruda bulunacak vatandaşların toplam geri ödeme tutarlarını ve güncel faiz şartlarını banka üzerinden teyit etmesi gerekiyor.

VakıfBank Faizsiz Taksitli Nakit Avans Detayları

VakıfBank, ilk defa bireysel kredi kartı alacak müşterileri için masrafsız ve faizsiz nakit avans desteği başlattı. 14 Temmuz 2026 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli pakette öne çıkan başvuru koşulları şunlardır:

Avans tutarı 500 TL ile 25 bin TL arasında belirleniyor ve 3 taksit şeklinde ödeniyor.

Kullanım hakkı, tahsis edilen kredi kartı limitinin yüzde 25'i ile sınırlandırılıyor.

Mevcut kart sahipleri veya son 6 ay içinde kartını iptal ettirenler kampanyaya dahil edilmiyor.

Onaylanan limit, kart tesliminden sonraki bir ay içinde mobil veya internet bankacılığından aktarılıyor.

Banka Kampanyaları ve Finansman Tutarları

Üç kamu bankasının sunduğu nakit destek olanakları limit ve vadelerine göre şu şekilde sıralanmaktadır: