2027 yılı emekli maaşı artışları yaklaşırken seyyanen zam ve refah payı seçenekleri yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin gelirlerini artırabilecek farklı yöntemleri değerlendirerek dikkat çeken bir maaş hesabı paylaştı. Açıklamanın ardından önerilen tutarın hangi koşullarda uygulanabileceği ve ocak zammına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı maaş artışı için beklentiler sürerken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan yeni bir değerlendirme geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Karakaş, emeklilerin gelirlerinde kalıcı iyileştirme yapılması gerektiğini savundu.

Karakaş, yalnızca enflasyon oranına bağlı artışların mevcut gelir sorunlarını çözmekte yetersiz kalabileceğini belirtti. Özellikle düşük aylık alan emeklilere yönelik ilave düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

2027 yılı için refah payı ve seyyanen zam seçeneklerini gündeme getiren Karakaş, geçmiş yıllarda uygulanan artış yöntemlerinin yeniden kullanılabileceğini söyledi. Ancak açıklanan rakamlar kesinleşmiş hükümet kararı niteliği taşımıyor.

Emekli Maaşlarında 50 Bin TL Hesabı

Karakaş, emeklilerin aylıklarına 25 bin 153 TL seyyanen artış yapılmasını önerdi. Böyle bir düzenlemenin düşük gelirli emeklilerin alım gücünü yükseltebileceğini belirtti.

Örnek hesaplama şu şekilde:

Mevcut en düşük aylık: 23.552 TL.

Önerilen seyyanen artış: 25.153 TL.

Zamsız toplam: 48.705 TL.

Yüzde 10 artış sonrası aylık: 25.907,20 TL.

Seyyanen ödeme eklenmiş toplam: 51.060,20 TL.

Bu örnekte yüzde 10'luk artış varsayımsal olarak kullanılıyor. Ayrıca taban aylığa yapılan artış ile kök aylığa uygulanan zam farklı hesaplama kurallarına tabi olabiliyor.

Ocak 2027 İçin Refah Payı Beklentisi

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 seviyesinde artış olabileceğini öngördü.

Bu oranların üzerine ilave refah payı eklenmesi ihtimalini değerlendiren Karakaş, 2023 yılında kullanılan zam yöntemini örnek gösterdi.

Ancak söz konusu yüzdeler resmî olarak belirlenmiş zam oranları değil.

Seyyanen Zam ve İntibak Düzenlemesi

Karakaş, maaşların yalnızca düşük tutarlı olmasıyla değil, prim günleri ve çalışma sürelerine göre oluşan farklılıklarla da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda emekli aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesini amaçlayan intibak düzenlemesinin önemine dikkat çekti.

Emekli Maaşları İçin Kesin Zam Takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı, 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle belirlenecek. Memur emeklilerinde toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı uygulanacak.

Seyyanen ödeme veya refah payı verilmesi ise ayrıca yasal düzenleme gerektiriyor. Bu nedenle 50 bin TL seviyesindeki maaş hesabı şimdilik Karakaş'ın önerisine dayalı bir senaryo olarak değerlendiriliyor.