Ihlamurun aromasını ve faydasını koruyabilmesi için kaynatılmadan sıcak suda demlenmesi gerekiyor. Çiçeklerin üzerine kaynar su dökülüp fincanın ağzı kapatılarak 5 ila 10 dakika bekletilmesi öneriliyor. Bal ve limon ilavesinin ise içecek ılındıktan sonra yapılması önem taşıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez sıcak içeceklerinden biri olan ıhlamur, yumuşak içimi ve aromatik kokusuyla hemen her evde sıkça tüketiliyor. Ancak geleneksel olarak çaydanlıkta dakikalarca kaynatılarak pişirilen ıhlamur, uygulanan bu hatalı yöntem nedeniyle lezzetini ve içeriğindeki doğal değerleri kaybedebiliyor. Uzmanlar, bitkinin sıcak suda demlenerek hazırlanmasının çok daha doğru olduğunu belirtiyor.

Ihlamur Nasıl Demlenmeli?

Ihlamur hazırlarken bir bardak su kaynatıldıktan sonra ocaktan alınarak yaklaşık bir dakika dinlendirilmeli ve fincandaki bir iki çay kaşığı kurutulmuş çiçeğin üzerine dökülmelidir. Fincanın kapağı kapatılarak 5 ila 10 dakika demlenmesi sağlandıktan sonra süzülerek tüketilmelidir.

Ihlamurun tüm özelliklerini muhafaza edebilmek için demleme sürecinde şu aşamaların takip edilmesi gerekiyor:

Bir su bardağı içme suyu kaynama noktasına ulaştıktan sonra ocaktan indirilmeli ve yaklaşık bir dakika dinlendirilmelidir.

Fincana bir ya da iki çay kaşığı kurutulmuş ıhlamur çiçeği konulmalıdır.

Dinlendirilmiş sıcak su bitkinin üzerine ilave edilmelidir.

Uçucu yağların buharla kaybolmasını önlemek için bardağın üzeri kapatılarak 5 ila 10 dakika demlenmeye bırakılmalı ve ardından süzülmelidir.

Ihlamuru Kaynatmak Neden Sakıncalı?

Ihlamur çiçeklerini suyun içinde uzun süre kaynatmak yaygın bir uygulama olsa da bitkinin yapısına zarar veriyor. Yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalan ıhlamur çiçeklerindeki hassas bitkisel bileşenler yapısal değişikliğe uğruyor. Bu durum içeceğin acılaşmasına, tadının bozulmasına ve hoş kokusunu kaybetmesine yol açıyor.

Bal ve Limon Ne Zaman İlave Edilmeli?

Ihlamur tüketirken tatlandırıcı olarak bal veya lezzet verici olarak limon eklemek isteyenlerin içeceğin sıcaklığına dikkat etmesi gerekiyor. Balın kaynar suya doğrudan eklenmesi, balın kendine özgü aromasını ve yapısını zedeleyebiliyor. Bu nedenle balın içecek hafifçe ılıdıktan sonra ilave edilmesi öneriliyor. Damak tadına göre eklenecek limonun ise demleme bittikten sonra fincana sıkılması en iyi sonucu veriyor.

Tüketim Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Geleneksel olarak boğazı rahatlatmak ve ısınmak amacıyla içilen ıhlamurun tıbbi bir tedavi edici veya hastalık önleyici nitelik taşımadığı biliniyor. Düzenli ilaç tedavisi gören kişilerin, hamilelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin günlük tüketim miktarını artırmadan önce hekimlerine danışmaları tavsiye ediliyor.