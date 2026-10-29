100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay vadede 10.426 TL’den başlayan taksit örneği bulunuyor. Ancak karşılaştırma ekranındaki faiz, herkese sunulacak kesin teklif anlamına gelmiyor. Sigorta primi, tahsis ücreti ve kişiye özel koşullar toplam maliyeti değiştirebiliyor. Kredi kullanmadan önce taksit toplamı, hesaba geçecek net tutar ve ek ödemeler birlikte dikkatle incelenmeli.

İhtiyaç kredisi araştıranların ilk baktığı rakam genellikle aylık taksit oluyor. Ancak aynı tutar ve vadede sunulan iki kredinin gerçek maliyeti, yalnızca bu rakam üzerinden anlaşılamayabiliyor. Sigorta, tahsis ücreti ve müşteriye özel faiz teklifi, geri ödenecek toplam tutarı değiştirebiliyor.

Hesapkurdu’nun karşılaştırma ekranında, 100.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 ay vadede aylık yüzde 2,79 faiz ve yaklaşık 10.426 TL taksit örneği yer alıyor. Aynı örnekte toplam ödeme 125.111 TL, tahsis ücreti ise 0 TL olarak gösteriliyor. Bu bilgiler, karşılaştırma ekranındaki örnek hesaplamayı ifade ediyor; kesin kredi onayı veya herkese uygulanacak oran anlamına gelmiyor.

10.426 TL taksitle toplam kaç lira ödeniyor?

Ekranda tam liraya yuvarlanmış taksit üzerinden yapılan işlem şöyle:

10.426 TL × 12 ay = 125.112 TL.

Karşılaştırma sayfasındaki toplamın 125.111 TL olması, gösterilen taksitin yuvarlanmasıyla açıklanabilir. Kesin ödeme tutarı için bankanın kuruş ayrıntılarını içeren ödeme planı esas alınmalı.

Örnek hesaplamadaki kalem Tutar Kredi anaparası 100.000 TL Vade 12 ay Gösterilen aylık taksit 10.426 TL Ekranda belirtilen toplam ödeme 125.111 TL Toplam ödeme ile anapara arasındaki fark 25.111 TL

25.111 TL’lik farkı yalnızca faiz olarak adlandırmak doğru olmaz. Ödeme planındaki faiz ve vergi kalemleri ayrıca incelenmeli. Varsa tabloda yer almayan sigorta primi veya diğer giderler de bütçeye eklenmeli.

Karşılaştırma ekranındaki oran neden kişiye göre değişebilir?

Karşılaştırma platformları, kredi araştırmasına başlangıç noktası sunuyor. Bankanın değerlendirmesi sonrasında oluşan teklif ise başvuru sahibinin koşullarına göre farklılaşabiliyor. Platformlardaki bilgilendirmelerde de faizlerin kampanya şartlarına ve kişiye göre değişebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle ekranda görülen düşük oran üzerinden kesin bir borçlanma planı yapılmadan önce bankanın teklifinin alınması gerekiyor. Onaylanan kredi tutarı, vade, faiz ve ödeme planı birlikte kontrol edilmeli.

Örneğin 100.000 TL için görülen kampanyanın farklı bir tutara veya vadeye aynen uygulanacağı varsayılmamalı. Yeni müşteri koşulu bulunan tekliflerde de müşterilik ve başvuru kanalı şartları okunmalı.

Sigortalı kredi her zaman daha ucuz mu?

Bazı tekliflerde sigortalı kredi için daha düşük faiz sunulabiliyor. Ancak düşük faizden sağlanan avantajın yanında sigorta priminin tutarı da hesaba katılmalı. Karşılaştırma, sigortalı ve sigortasız seçeneklerin toplam ödemeleri üzerinden yapılmalı.

Ticaret Bakanlığının bilgilendirmesine göre tüketicinin açık talebi olmadan kredi bağlantılı sigorta yaptırılamıyor. Kredi verenin, sigorta içeren teklifin yanında sigortasız kredi seçeneğini de sunması gerekiyor. Tüketicinin başka bir şirketten sağlayacağı, krediyle uyumlu teminatın kabul edilmesi de düzenlemeler arasında bulunuyor.

Dolayısıyla başvuru sırasında yalnızca “Sigortalı faiz kaç?” sorusunu sormak yeterli değil. Prim dahil toplam maliyetin ve sigortasız seçeneğin yazılı olarak görülmesi, karar vermeyi kolaylaştıracaktır.

Tahsis ücreti hesaba geçecek parayı azaltabilir

İncelenen 10.426 TL taksitli örnekte tahsis ücreti sıfır gösterilse de her kredi teklifinde aynı uygulama bulunmayabilir. Tahsis ücreti alınan tekliflerde bu giderin toplam ödeme hesabına dahil edilip edilmediği kontrol edilmeli.

Hesapkurdu’nun açıklamasına göre bireysel kredilerde tahsis ücreti, anaparanın binde 5’ini geçemiyor. Ücrete uygulanabilecek vergi de ayrıca dikkate alınmalı.

100.000 TL üzerinden binde 5 hesabı 500 TL ediyor. Ancak bu rakam, incelenen sıfır tahsis ücretli örneğe eklenmesi gereken bir masraf değil; ücret uygulanan başka bir teklifin değerlendirilmesine yönelik hesap.

Başvurmadan önce hangi rakamlar yan yana konulmalı?

Kredi tekliflerini karşılaştırırken aynı kredi tutarı ve aynı vade kullanılmalı. Ardından aylık taksit, toplam geri ödeme, yıllık maliyet oranı, sigorta primi ve peşin kesintiler incelenmeli.

Özellikle hesaba geçecek net tutar sorulmalı. Kâğıt üzerinde 100.000 TL kredi kullanıldığı halde masraflar peşin kesilirse, ihtiyaç için kullanılabilecek para daha düşük olabilir.