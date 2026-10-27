Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank ve Türkiye İş Bankası'nın 32 günlük TL mevduat faiz oranları, birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyenlerin gündeminde. Bankaların yayımladığı güncel oranlar, yatırılan tutara, hesap türüne ve kampanya koşullarına göre farklılık gösteriyor.

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında sunduğu faiz oranları, kısa vadeli tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 32 günlük mevduat hesaplarında uygulanacak yıllık faiz oranı, vade sonunda elde edilecek kazancın belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

27 Ekim 2026 itibarıyla dört bankanın resmi internet sayfalarında yayımlanan oranlar incelendiğinde, standart mevduat ürünleri ile kampanyalı hesaplar arasında farklılıklar bulunuyor. Dijital kanallardan hesap açılması veya belirli müşteri koşullarının karşılanması, uygulanacak faiz oranını değiştirebiliyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank'ın tutara göre belirlediği faiz oranlarının yanında Akbank ve İş Bankası'nın kampanyalı mevduat seçenekleri de dikkat çekiyor. Bankaların açıkladığı yıllık oranlar, 32 günlük dönemin tamamında aynı oranda kazanç elde edileceği anlamına gelmiyor.

Bankaların Güncel 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları

Bankaların resmi sayfalarında yer alan 32 günlük TL mevduat faiz oranları, ürün ve tutar koşullarına göre şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası: İnternet şubesi tablosunda 500 bin TL ve üzeri için yüzde 32.

Halkbank: E-Mevduat hesabında 500.001 TL ve üzerindeki belirli tutar aralıklarında yüzde 35.

Akbank: Koşulları sağlayan müşterilere yönelik tanışma kampanyasında yüzde 38,75.

Türkiye İş Bankası: Kampanyalı mevduatta 250.001 TL ile 10 milyon TL arasında yüzde 36,75; 10 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 37.

Belirtilen oranlar yıllıktır. Akbank ve İş Bankası'ndaki kampanya koşulları ile diğer bankalardaki tutar sınırları, müşteriye uygulanacak nihai faiz oranını etkileyebilir.

500 Bin TL'nin 32 Günlük Faiz Getirisi

Örneğin 500 bin TL'nin yıllık yüzde 36,75 faizle 32 gün değerlendirilmesi durumunda, 365 günlük yıl hesabıyla brüt faiz getirisi yaklaşık 16 bin 110 TL oluyor. Altı aya kadar vadeli TL mevduatlarda geçerli yüzde 17,5 stopaj düşüldüğünde net kazanç yaklaşık 13 bin 291 TL'ye ulaşıyor.

Mevduat Hesabı Açarken Faiz Koşullarına Dikkat

Bankaların faiz oranları piyasa koşullarına bağlı olarak değişebiliyor. Ayrıca kampanya süresi, yeni müşteri şartı, asgari hesap bakiyesi ve hesabın açıldığı kanal, elde edilecek getiriyi doğrudan etkiliyor.

Tasarruf sahiplerinin mevduat hesabı açmadan önce kendilerine sunulan nihai faiz oranını, stopaj kesintisini ve vade sonu net kazancı kontrol etmesi önem taşıyor.