Fed kararının ardından altında görülen gerileme, Ankara’da gram ve çeyrek altın almak isteyenleri fiyat karşılaştırmasına yöneltti. Ancak internet ekranındaki rakamla kuyumcunun fiziki ürün teklifi aynı olmayabiliyor. Doğru karşılaştırma için ürünün saflığı, baskı tarihi, ödeme yöntemi ve teklif saati birlikte değerlendirilmeli. Satın alırken satış, bozdururken alış fiyatı dikkate alınmalı. İşte karşılaştırmanın önemli ayrıntıları.

ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından altındaki aşağı yönlü hareket, Ankara’da fiziki altın almayı planlayanların gündemine girdi. Fed, 28 Ekim 2026 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 3,75–4 aralığında sabit tuttu. Karar sonrasında yayımlanan piyasa haberlerinde ons altında gerileme öne çıktı.

Ancak küresel piyasadaki hareket ile Ankara’daki bir kuyumcunun gram veya çeyrek altın için verdiği teklif aynı veri değil. Alışveriş yapacak vatandaşın karşılaştırması gereken rakam, aynı özellikteki fiziki ürünün, mümkün olduğunca aynı saatte alınmış satış fiyatı.

Altın alırken alış mı, satış mı dikkate alınmalı?

Fiyat tablolarındaki alış ve satış ifadeleri, işlemi yapan kuyumcu açısından kullanılıyor. Altın satın alan müşteri satış fiyatını, elindeki altını bozduran müşteri ise alış fiyatını esas almalı.

Yalnızca tablodaki düşük rakama bakmak, alışveriş bütçesini yanlış hesaplamaya neden olabilir. Örneğin çeyrek altın almak isteyen bir kişinin, kuyumcunun geri alım fiyatını satın alma bedeli olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

İki fiyat arasındaki fark da alış-satış makası olarak adlandırılıyor. Bu nedenle satın alma görüşmesinde “Bugün kaça satıyorsunuz?” sorusunun yanında “Aynı ürünü şu anda geri getirsem kaça alırsınız?” sorusu da sorulabilir.

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Haber görseli

Gram altında aynı ürünler karşılaştırılmalı

“Bir gram altın” ifadesi, karşılaştırma için tek başına yeterli olmayabilir. Ürünün ayarı, saflığı, üreticisi, ambalajı ve sertifika bilgisi netleştirilmeli.

Bir kuyumcudan alınan paketli ürün teklifiyle başka bir ekrandaki has altın göstergesini doğrudan karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. İki teklif arasında fark görülüyorsa önce ürünlerin aynı nitelikte olup olmadığı kontrol edilmeli.

Ankara’da fiyat araştırması yapanlar, görüşmelerinde ürünün tam adını ve özelliklerini not ederek daha sağlıklı karşılaştırma yapabilir. Böylece fiyat farkının piyasa hareketinden mi, ürünün niteliğinden mi kaynaklandığını anlamak kolaylaşır.

Çeyrek altında yeni ve eski tarih ayrımı önemli

Çeyrek altın tekliflerinde yeni veya eski tarihli ürün ayrımı ayrıca sorulmalı. Nitekim kuyumcuların yayımladığı bazı fiyat ekranlarında bu ürünler ayrı alış ve satış sütunlarında gösteriliyor. Bu ekranlar, ilgili işletmenin internet verisidir; Ankara’daki başka bir mağazanın fiyatı olarak kullanılamaz.

Düğün veya hediye amacıyla alışveriş yapacakların, karşılaştırdığı tekliflerin aynı ürün grubuna ait olduğunu doğrulaması gerekiyor. Bir yerde eski, diğerinde yeni tarihli çeyrek için alınan fiyatlar, doğrudan “ucuz kuyumcu” veya “pahalı kuyumcu” sonucuna götürmemeli.

Ankara fiyatı yazan her ekran tezgâh fiyatı mı?

İnternette başlığında Ankara bulunan fiyat sayfaları, mutlaka Ankara’daki bir mağazadan alınmış işlem teklifini göstermiyor.

Örneğin incelenen şehir bazlı fiyat sayfalarından biri, rakamlarının tek bir mağazanın bağlayıcı teklifi olmadığını açıkça belirtiyor. Başka bir kaynak ise Ankara başlığı altında sunduğu tablonun Türkiye geneli piyasa fiyatlarından oluştuğunu açıklıyor.

Bu nedenle fiyatın yanında saat bulunması da tek başına yerel doğrulama sağlamıyor. Kaynağın kim olduğu, rakamın nereden üretildiği ve fiziki satışa uygulanıp uygulanmadığı ayrıca incelenmeli.

Saatli kuyumcu teklifi nasıl karşılaştırılır?

Ankara’da iki veya daha fazla işletmeden fiyat sorulurken tarih, saat, ürün özellikleri, alış fiyatı ve satış fiyatı birlikte kaydedilmeli. Nakit, havale veya kartla ödeme için teklifin değişip değişmediği de öğrenilmeli.

Sabah alınan bir teklifle öğleden sonra alınan başka bir fiyat arasındaki fark, yalnızca işletmelerin fiyat politikasından kaynaklanmayabilir. Piyasa gün içinde hareket ettiği için tekliflerin birbirine yakın zamanlarda alınması önem taşıyor.

Alım miktarı da görüşmenin başında belirtilmeli. Tek ürün için söylenen fiyatın, farklı miktardaki alışverişte aynen geçerli olduğu varsayılmamalı.

Fed sonrası düşüş satın alma kararını tek başına belirlememeli

Ons altındaki gerileme, fiziki üründeki nihai fiyatın aynı oranda düşeceği anlamına gelmiyor. Döviz kuru, ürün primi ve alış-satış farkı, müşterinin karşılaşacağı tutarın değerlendirilmesinde birlikte ele alınmalı.

Ankara’da gram veya çeyrek altın alacaklar için en somut karşılaştırma, işlem anında aynı ürün için verilen tekliflerin yan yana getirilmesi olacak. Satış bedelinin yanında geri alım koşullarını da öğrenmek, alışverişin toplam maliyetini daha açık görmeyi sağlayacaktır.