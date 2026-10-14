Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, günlerdir konuşulan Davut ve Medine olayı izleyicileri ekran başına kilitledi. 60 yaşındaki Davut Yücel’in evlilik vaadiyle 1 milyon 350 bin TL dolandırıldığını iddia etmesi üzerine 22 yaşındaki Medine stüdyoya geldi. İkili arasındaki canlı yayın yüzleşmesinde yaşananlar gündem yarattı.

Gündüz kuşağının en çok izlenen ve Türkiye'nin en güvendiği programlarından biri olan Esra Erol'da, hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicileri şoke eden olayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Programın son günlerde en çok konuşulan dosyası olan Davut ve Medine vakası, izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. 60 yaşındaki evli ve çocuk sahibi Davut Yücel'in, kendisinden yaşça çok küçük olan 22 yaşındaki Medine Nur Yalnız tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığı iddiaları stüdyoda tansiyonu doruğa çıkardı.

Olayın ardındaki sırlar ve tarafların canlı yayındaki çelişkili açıklamaları, Türkiye'nin gündemine oturdu.

41 Yıllık Evliliği Bitiren İlişki ve Dolandırıcılık İddiası

Programda dile getirilen iddialara göre, 60 yaşındaki Davut Yücel, 41 yıllık eşini ve ailesini geride bırakarak 22 yaşındaki Medine ile bir ilişki yaşamaya başladı. Bu süreçte birikimini ve mal varlığını Medine'ye kaptırdığını öne süren Davut, evlilik vaadiyle toplamda 1 milyon 350 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

Yaş aralığındaki büyük fark ve olayların gelişim biçimi, izleyicilerden de büyük tepki toplarken, stüdyoda adeta yer yerinden oynadı. Davut'un gözyaşları içerisinde anlattığı mağduriyet iddiaları, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girdi.

22 Yaşındaki Medine Esra Erol Stüdyosuna Geldi

Günlerdir hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayan 22 yaşındaki Medine, canlı yayın konuğu olarak stüdyoya geldi. Davut ile yüzleşen Medine, yöneltilen suçlamaları reddederek kendi savunmasını yaptı. Davut'un kendisini maddi olarak kandırdığını ve iddia edilen rakamların gerçeği yansıtmadığını öne süren Medine'nin açıklamaları stüdyoda adeta buz gibi rüzgarlar estirdi.

İkilinin canlı yayındaki karşılıklı suçlamaları, olayın ardındaki karanlık noktaları bir kez daha gözler önüne serdi. Medine, Davut ile aralarındaki ilişkinin boyutunu ve para transferlerinin nasıl gerçekleştiğini kendi perspektifinden anlatırken, programın sunucusu Esra Erol'un sert soruları karşısında köşeye sıkıştı.

Canlı Yayında Gergin Anlar ve Çelişkili İfadeler

Stüdyoda, tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ve sunulan deliller izleyicileri şaşkına çevirdi. Davut'un ısrarlı iddiaları ve Medine'nin savunmaları arasındaki çelişkiler, olayın hukuki boyutunu da gündeme getirdi. Esra Erol, tarafların arasındaki para akışını ve dolandırıcılık iddialarını aydınlatmak için belgeleri incelemeye devam ederken, dosyadaki yeni detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kitlesini ekran başına kilitleyen bu çarpıcı dosya, evlilik vaadiyle dolandırıcılık vakalarının ne denli büyük boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmeler ve stüdyodaki yüzleşmenin devamı Atv ekranlarında yakından takip edilmeye devam ediyor.