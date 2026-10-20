Evden çıkarken telefonun Wi-Fi bağlantısını kapatmak, istenmeyen ağ bağlantılarını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak Wi-Fi’nin açık olması tek başına bilgilerin çalındığı anlamına gelmez. Asıl dikkat edilmesi gerekenler, otomatik bağlanma ayarları, seçilen ağ ve ziyaret edilen sitelerdir. iPhone ile Android telefonlarda bağlantıyı kesme seçenekleri de farklı çalışabilir. İşte güvenli kullanım için bilinmesi gereken ayrıntılar.

Evden çıkarken anahtarı, cüzdanı ve telefonu kontrol edenlerin aklına bir soru daha geliyor: Wi-Fi’yi kapatmak gerekiyor mu? Telefonun kablosuz bağlantısının açık kalması, tek başına cihazın ele geçirildiğini veya kişisel bilgilerin başkalarına aktarıldığını göstermez.

Asıl önemli nokta, telefonun hangi ağa, hangi koşullarda bağlandığıdır. Daha önce kaydedilmiş ağlara otomatik bağlanma özelliği, kullanıcı yeniden seçim yapmadan bağlantı kurulmasını sağlayabilir. Google’ın Android yardım sayfası da Wi-Fi açıkken cihazın yakındaki kayıtlı bir ağa otomatik bağlanabileceğini belirtiyor.

Dolayısıyla yalnızca ekrandaki Wi-Fi simgesine bakmak yerine, bağlı olunan ağın adını ve otomatik bağlantı tercihlerini kontrol etmek gerekiyor.

Evden çıkarken Wi-Fi kapatılmalı mı?

Dışarıda kablosuz internete ihtiyaç duymayanlar için Wi-Fi’yi kapatmak, istemeden bağlantı kurulmasını önleyen pratik bir tercih. Ancak bütün kullanıcıların her dışarı çıkışında bunu yapması gerektiğini söylemek, güvenlik konusunu tek bir düğmeye indirger.

Ev ve işyeri gibi bilinen ağlar ile kısa süreli kullanılan otel, kafe veya havaalanı ağlarını aynı şekilde değerlendirmemek gerekir. Bir kez bağlanılan ağı telefonda kayıtlı bırakmak, sonraki ziyaretlerde otomatik bağlantı kurulmasına yol açabilir.

Bu nedenle düzenli kullanılmayan ağları kaldırmak veya ilgili ağ için otomatik bağlanmayı kapatmak, bağlantı üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Apple da kullanıcıların bir ağı unutabileceğini ya da otomatik katılmayı engelleyebileceğini açıklıyor.

Ortak Wi-Fi kullanmak her zaman tehlikeli mi?

Her ortak Wi-Fi bağlantısını doğrudan tehlikeli ilan etmek doğru değil. ABD Federal Ticaret Komisyonu, internet üzerindeki şifrelemenin yaygınlaşması sayesinde ortak ağ kullanımının genellikle güvenli olduğunu belirtiyor.

Bununla birlikte bağlanılan ağ, açılan internet sitesi ve cihazın güncelliği birlikte önem taşıyor. Özellikle bir bağlantı ekranı üzerinden beklenmedik bilgiler istenmesi, kullanıcının neyi onayladığını dikkatle incelemesini gerektiriyor.

Bir kafenin adını taşıyan ağın gerçekten o işletmeye ait olup olmadığı belirsizse çalışanlardan doğrulama istemek yararlı olur. Sırf ücretsiz internet sunduğu için tanınmayan bir ağa bağlanmak yerine, ihtiyaç hâlinde mobil veri kullanılabilir.

HTTPS neyi korur, neyi garanti etmez?

Tarayıcıdaki HTTPS bağlantısı, cihaz ile internet sitesi arasındaki veri aktarımını şifreler. Bu koruma, ortak ağ kullanırken de önemlidir. Ancak HTTPS, ziyaret edilen sitenin dürüst veya güvenilir olduğunu tek başına kanıtlamaz.

FTC’nin dikkat çektiği ayrım da bu: Dolandırıcıların işlettiği bir siteyle kurulan bağlantı şifreli olabilir. Kullanıcı bilgilerini o siteye kendi eliyle gönderirse şifreleme, bilgileri sitenin sahibinden korumaz.

Bu nedenle banka veya alışveriş hesabına giriş yaparken yalnızca bağlantının şifreli olmasına değil, adresin doğru yazılmasına ve sayfanın gerçekten ilgili kuruma ait olmasına da dikkat edilmeli. Tarayıcının güvenlik uyarıları görmezden gelinmemeli.

iPhone’da Denetim Merkezi’ndeki düğme tamamen kapatmıyor

iPhone kullanıcıları için önemli bir ayrıntı bulunuyor. Denetim Merkezi’ndeki Wi-Fi düğmesine dokunmak, Wi-Fi’yi bütünüyle kapatmakla aynı işlem değil. Apple’a göre bu seçenek, mevcut kablosuz ağ bağlantısını kesiyor; bazı sistem özellikleri için Wi-Fi kullanılabilir durumda kalıyor.

Kablosuz bağlantıyı tamamen kapatmak isteyenler Ayarlar > Wi-Fi bölümündeki anahtarı kullanmalı. Sadece belirli bir ağa yeniden bağlanmayı önlemek isteyenler ise o ağın bilgi ekranından Otomatik Katıl seçeneğini kapatabilir.

Bu iki ayarın amacı farklı: Biri kablosuz bağlantıyı kapatır, diğeri seçilen ağa kendiliğinden bağlanmayı engeller.

Android’de kayıtlı ağları kontrol edin

Android telefonlarda menü adları üreticiye ve yazılım sürümüne göre değişebilir. Wi-Fi ayarlarında kayıtlı ağlar incelenerek artık kullanılmayan bağlantılar kaldırılabilir. Google’ın yardım sayfasında, kayıtlı bir ağı silmek için “Unut” seçeneği tarif ediliyor. Android Help

Evden çıkmadan önce yapılacak kısa kontrolün odağında, telefonun otomatik olarak hangi ağlara bağlanabildiği olmalı. Kullanılmayan ağları temizlemek, bağlantı adını doğrulamak ve şüpheli giriş sayfalarına bilgi vermemek; yalnızca Wi-Fi’yi açıp kapatmaktan daha kapsamlı bir güvenlik alışkanlığı sağlar.