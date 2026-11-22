Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı The Weeknd, merakla beklenen GTA 6'yı oynadığı sırada büyük bir şok yaşadı. Florida'daki 50 milyon dolarlık ultra lüks malikanesinin oyun haritasında birebir yer aldığını fark eden başarılı sanatçı, iki yapıyı yan yana paylaşarak sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Rockstar Games'in oyun dünyasında devrim yaratan yeni yapımı Grand Theft Auto VI (GTA 6), sunduğu ultra gerçekçi detaylar ve devasa açık dünyasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milyonlarca oyuncunun keşfetmek için ekran başına geçtiği yapım, bu kez dünya çapında tanınan müzik yıldızı The Weeknd'i bile şaşkına çeviren ilginç bir tesadüfe ev sahipliği yaptı. Boş vakitlerinde oyunu deneyimleyen ünlü şarkıcı, sanal sokaklarda ve sahil şeridinde gezindiği esnada gözlerine inanamadı; çünkü oyun içerisindeki lüks konutlardan biri, geride bıraktığımız dönemde satın aldığı kendi mülkünün karbon kopyasıydı.

Yaşadığı bu eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı anı hayranlarıyla paylaşmak isteyen sanatçı, alternatif Instagram hesabı üzerinden dikkat çekici bir kıyaslama paylaştı. Yayınlanan görsellerde, GTA 6 evrenindeki sahil malikanesi ile The Weeknd'in Florida eyaletindeki gerçek evi yan yana yer aldı. Havuzun konumundan bahçe düzenlemesine, iskele yapısından mimari cephe çizgilerine kadar her detayın birebir aynı olması kısa sürede sosyal medyada fırtınalar estirdi. Milyonlarca kullanıcı bu ilginç detay karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, paylaşım kısa sürede platformların en çok etkileşim alan gönderilerinden biri haline geldi.

Oyun dünyasında günün en çok konuşulan olayları arasına giren bu muazzam benzerliğin arkasındaki gerçek mülk de oldukça görkemli bir hikayeye sahip. Ünlü şarkıcının Florida'nın en elit ve korunaklı bölgelerinden biri olan Coral Gables lokasyonunda bulunan evi, mimari harikası yapısıyla dikkat çekiyor. The Weeknd, geçtiğimiz Ekim 2025 tarihinde tamamlanan devasa bir emlak sözleşmesiyle bu mülkü yaklaşık 50 milyon dolar ödeyerek kendi portföyüne dahil etmişti.

Toplamda sekiz yatak odası bulunan ve adeta modern bir sarayı andıran bu devasa malikane, üç tarafı masmavi sularla çevrili özel bir yarımada arazisinde yükseliyor. Vice City esintili haritasıyla Florida'nın ikonik dokusunu oyunseverlere aktaran yapımcı şirket Rockstar Games'in, bölgenin en dikkat çekici mimari yapılarından birini oyuna bu kadar kusursuz bir şekilde entegre etmesi büyük takdir topladı. Dünyaca ünlü ismin kendi yuvasını sanal dünyada keşfettiği bu eğlenceli anlar, oyun ve magazin dünyasının uzun süre gündeminde kalacağa benziyor.