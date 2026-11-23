Hollywood’un usta oyuncularından Edward Norton, katıldığı bir programda 14 yaşındaki oğlunun koyu bir Arda Güler hayranı olduğunu açıkladı. Çocuğunun Cadılar Bayramı’nda milli futbolcu gibi giyindiğini belirten Oscar adaylı aktör, Arda Güler’in kendilerine gönderdiği imzalı formayı ve özel maç davetini büyük bir gururla anlattı.

Sinema tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Fight Club, American History X ve Cennetin Krallığı gibi dev projelerle hafızalara kazınan dünyaca ünlü Amerikalı aktör Edward Norton, bu kez başarılı oyunculuk kariyeriyle değil, Türk futbolunun gururu Arda Güler hakkında yaptığı samimi ve dikkat çekici açıklamalarla magazin ve spor gündeminin merkezine oturdu. Yediden yuğmuşa herkesin hayranlıkla takip ettiği usta sanatçının, milli futbolcumuza duydukları hayranlığı gözler önüne seren sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı popüler bir programda aile yaşamından ve oğlunun tutkularından bahseden 57 yaşındaki başarılı oyuncu, genç yeteneğimizin dünya genelinde nasıl büyük bir etki yarattığını bizzat kendi evinden örneklerle anlattı. Norton, 14 yaşındaki oğlunun futbol dünyasına karşı inanılmaz bir ilgi duyduğunu ve bu ilginin özellikle Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler’e karşı bambaşka bir boyuta ulaştığını ifade etti. Çocuğunun genç yıldızın sahadaki yeteneklerine ve oyun zekasına hayran olduğunu vurgulayan ünlü aktör, bu hayranlığın ev içerisinde eğlenceli anlara da sahne olduğunu dile getirdi.

Oğlunun Arda Güler sevgisini gözler önüne seren en çarpıcı detayı da paylaşan Hollywood yıldızı, çocuğunun geçtiğimiz kutlanan Cadılar Bayramı’nda kostüm olarak hayranı olduğu futbolcuyu seçtiğini söyledi. "Oğlum Cadılar Bayramı’nda Arda Güler olmuştu" diyerek bu eğlenceli anıyı aktaran Norton, genç yeteneğin sadece kendi çocukları arasında değil, uluslararası alanda da nasıl büyük bir popülarite yakaladığını açıkça gözler önüne serdi. Sadece oğlunun değil, kendisinin de milli futbolcunun maçlarını büyük bir ilgiyle ve heyecanla takip ettiğini belirten usta oyuncu, Türk futbolcunun karakterinden ve sahadaki duruşundan duyduğu memnuniyeti de gizlemedi.

Açıklamalarının devamında Arda Güler ile bizzat bir araya geldiklerini ve aralarında son derece samimi bir diyalog kurulduğunu anlatan Edward Norton, milli yıldızın kendilerine gösterdiği alçakgönüllülükten ve misafirperverlikten övgüyle söz etti. Arda Güler’in kendilerine Türk A Milli Takım formasını imzalayarak hediye ettiğini gururla belirten ünlü aktör, genç futbolcunun bununla da kalmayarak kendilerine özel bir Real Madrid forması gönderdiğini ve maç izlemeye davet ettiğini ifade etti. Dünyaca ünlü bir sinema ikonunun Türk bir futbolcuya duyduğu bu derin hayranlık ve kurdukları sıcak dostluk, sporseverler ve sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, haber kısa sürede ulusal ve uluslararası platformlarda geniş yankı uyandırdı.